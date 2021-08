Kapela No Name zahraje pod širým nebem ve Valašských Kloboukách

KDY: sobota 14. srpna od 20 hodin

KDE: fotbalové hřiště u nádraží ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: vstupné 490 Kč

Jeden z hudebních vrcholů Klobuckého kulturního léta nastane už tuto sobotu 14. srpna, kdy přijede koncertovat legendární slovenská kapela No Name. Jejich úžasnou show si navíc budou moci návštěvníci vychutnat pod širým nebem, ve venkovním areálu fotbalového hřiště u vlakového nádraží, kam se akce přesouvá z předem avizovaného KD Klobučan.

Vstupenky jsou v předprodeji v informačním centru a budou k dispozici také přímo na místě. Koncert začne ve 20 hodin. „Kapela No Name se do Valašských Klobouků vrací po několika letech a opět přiveze svou energickou show plnou oblíbených hitů. Kdo by neznal a s chutí si nezazpíval písničky jako Ty a Tvoja sestra, Lekná, Ďakujem, že si, Prvá nebo Žily? Přijďte si užít bezvadný letní koncert, který bude rozhodně stát za to,“ pozval Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.

Letní koncerty - Svah Zlín

KDY: pátek 13. srpna 2021

KDE: Svah Zlín



Svah Zlín letos funguje i v létě a pod širým nebem pořádá několik koncertů a zábavu v doprovodu plných barů a dobrého jídla. V sobotu 13. srpna se můžete těšit na STEIN27 - brněnský rapper a zpěvák, vlastním jménem Petr Adámek.

Letní koncerty - Svah Zlín.Zdroj: Svah Zlín

Klobucký hospodářský trh ve Valaškých Kloboukách. Nakoupíte tam i uzenářské speciality

KDY: pátek 13. srpna od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít Klobucký hospodářský trh. Čeká vás prázdninová nabídka:

čerstvá zelenina

sušené bylinky

ovčí a uzenářské speciality

vajíčka, nudle

pečivo, med, koření, ovocná vína, vafle

doplňkový řemeslný sortiment

KROMĚŘÍŽSKO

Výstaviště Kroměříž zaplní drobné zvířectvo

KDY: neděle 15. srpna 2021 od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč, děti do 150 cm zdarma, držitelé ZTP zdarma, držitelé ZTP/P zdarma

Zveme vás na Chovatelské trhy do Kroměříže. Nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Akce se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci.

Kino ve Zdounkách: Gump - pes, který naučil lidi žít

KDY: pátek 13. srpna od 20.30 hodin

KDE: Dům kultury Zdounky

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč, děti 50 Kč



O čem film je? On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá dech. Dám svoji duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš pes srdce a co jeho láska k vám znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože co člověk v psím srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit. Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Shoky & Morthy: Poslední velká akce

KDY: sobota 14. srpna od 21.30 hodin

KDE: kino Hvězda, Náměstí Míru v Uherském Hradišti

Producenti seriálu #martyisdead z Bionautu ve spojení s mladou producentskou společností Snake Catcher přicházejí s první ukázkou z nového celovečerního filmu o dvou kamarádech youtuberech. Štěpán Kozub jako Šimon alias Shoky a Jakub Štáfek jako Martin alias Morthy jsou dva floutci, jejichž skomírající youtuberskou kariéru osudově změní nehoda na 168. kilometru dálnice D1, na místě přezdívaném Devět křížů. Komedii o honbě za sledovaností, natáčení videí na hraně i opožděném dospívání.

VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY: CM Špica

KDY: sobota 14. srpna 2021 od 17 hodin

KDE: Slovácká búda v Uherském Hradišti



Cimbálová muzika Špica vznikla v polovině roku 2017 ve Starém Městě převážně z žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště, konkrétně pobočky Staré Město. Pojmenování této cimbálové muziky je zcela specifické, a to podle hospody Na Špici ve Starém Městě, kde je většina členů doma.

VALAŠSKO

Vsetín bude žít Templářskými slavnostmi

KDY: sobota 14. srpna od 14 hodin

KDE: zámek a hvězdárna, Vsetín

ZA KOLIK: plné 50, snížené 30 korun, ve středověkých kostýmech vstup zdarma

Šerm, lukostřelba, kejklířská show i workshop, ukázky dravců i pasování na rytíře. Všemi smysly si budete moci vychutnat již 11. ročník oblíbených Templářských slavností na zámku a hvězdárně Vsetín. Na své si přijdou nejen děti, ale i rodiče. Mimo jiné se těšte na skvělou středověkou kuchyni i guláš od mistra Karla Jurčíka a další dobroty. Ten přislíbil několik druhů zvěřinového guláše a svou bezlepkovou specialitu – guláš hlívový.

„Templářské slavnosti se za dobu svého konání staly akcí regionálního významu, na kterou přijíždějí lidé z širokého okolí. Já bych chtěla všechny co nejsrdečněji pozvat a organizátorům popřát, aby se tato krásná akce vydařila minimálně tak dobře, jako v uplynulých ročnících,“ vzkázala radní pro kulturu a školství Zlínského kraje Zuzana Fišerová.

PODROBNÝ ROGRAM:

Zámecký park

14.10 hodin Devětsil – dobová hudba

14.30 hodin Oficiální zahájení slavností

14.40 hodin SHŠ Corporal – vystoupení skupiny historického šermu

15.00 hodin Čaroděj Cave

15.30 hodin Devětsil – dobová hudba

16.00 hodin SHŠ Taranis – vystoupení skupiny historického šermu

16.30 hodin Kejklíř Pepa

17.00 hodin Devětsil – dobová hudba

17.30 hodin SHŠ Corporal – vystoupení skupiny historického šermu

18.00 hodin Čaroděj Cave

18.30 hodin SHŠ Velenští zbrojnoši – vystoupení skupiny historického šermu

19.00 hodin Kejklíř Pepa

19.30 hodin SHŠ Taranis – vystoupení skupiny historického šermu

20.00 hodin SHŠ Velenští zbrojnoši – vystoupení skupiny historického šermu

Doprovodný program:

14.00 – 21.00 hodin Jízda na koni, dobová kuchyně, ranhojič, kovář, věštkyně

14.00 – 20.30 hodin Burgmistři, staň se rytířem, rytířské dovednosti

15.30 – 18.00 hodin Čaroděj Cave – ukázka hadů

17.00 – 19.00 hodin Kejklíř Pepa – workshop žonglování

Zámek

14.00 – 20.00 hodin Templářská tvořivá dílna Pastelka

14.00 – 17.00 hodin Hraní deskových her s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín – átrium

(Po dobu slavností můžete navštívit výstavy a vyhlídku ve věži, stálé expozice budou uzavřeny!)

Hvězdárna Vsetín

14.00 – 20.00 hodin Lukostřelba

14.00 – 20.00 hodin Ukázky dravců – Záchranná stanice Hošťálková

14.00 – 20.00 hodin Razení mincí

14.00 – 20.00 hodin Rytířské trenažéry

14.00 – 18.30 hodin Pozorování Slunce (Možnost opékání špekáčků, zásoby si doneste s sebou)

Léto na Soláni

KDY: sobota 14. srpna od 11 hodin

KDE: amfiteátr, terasa před Zvonicí, Soláň



Nenechte si ujít jedinečnou akci na Valašském Olympu, vrchu umělců - Soláni. Zde se bude v sobotu od 11 hodin konat v pořadí již 13. ročník mezinárodního folklorního festivalu Léto na Soláni. Vychutnejte si plnými doušky den plný písní, tance i zahájení výstavy a přednáškové pásmo. Těšte se na skvělá vystoupení Cimbálové muziky Valašský Vojvoda, Folklorního souboru Radhošť, Rudolfa Patrnčiaka a jeho Ťažké muziky z Terchovej či Jožky Šmukaře a jeho cimbálové muziky a další. Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky, pro které nad amfiteátrem připravili lidový a řemesný jarmark plný tvoření pro děti. Pokud tedy ještě nemáte plány na sobotu a chcete si užít den v malebním prostředí Soláně, pak určitě dorazte. Podrobný program najdete zde.



Dřevěné městečko bude hostit starodávný jarmark

KDY: víkend 14. – 15. srpna, vždy od 9 do 18 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné vstupné 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun

Dovolená už je za vámi a vy si lámete hlavu, jak si užít víkend? Pokud ještě nemáte žádné plány, pak vyrazte do rožnovského skanzenu, kde se o tomto víkendu bude konat starodávný jarmark. Ten nabídne nejen pestrý výběr jarmarečního zboží, broušení nůžek i nožů, drátování a další ukázky lidových řemesel, ale také bohatý doprovodný program plný atrakcí, který si užije celá rodina.

Děti si užijí plno skvělých zážitků na historických kolotočích a houpačkách, chůdách, siloměru nebo atrakci s loďkou a vodníkem Rambouskem či fotoateliér. Ani vaše chuťové pohárky nebudou ochuzeny. Skvělé jídlo a pití je na akci samozřejmostí. Hudebně akci okoření také flašinetáři. Tak dorazte a vychutnejte si akčí víkend v krásných kulisách Dřevěného městečka.

PROGRAM:

Sobota - 14. srpna

komorní amfiteátr

10.30, 12.30 a 14.00 - historická hudba Calata

11.30 a 13.00 kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa

15.30 kapela Irish Rose

palouk Dřevěného městečka

11.00, 13.30 a 15.00 - šermířská skupina Valmont

16.30 - kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa

palouk u Janíkovy stodoly

10.30, 12.30 a 14.30 - loutkové divadlo Rolo

10.00 – 17.30 - soutěže a tvůrčí dílny pro děti

pódium u rybníčka

11.00 - folklové duo Blaha&Křenovský

13.00 FCM Radegast

Neděle 15. srpna

komorní amfiteátr

11.00 - folklorní soubor Béri Balogh Ádám

12.30 a 14.30 - kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa

13.30 a 15.15 - Stanley´s Dixie Street Band



palouk Dřevěného městečka

11.30, 13.00 a 16.00 - historický šerm Valmont

17.00 - kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa



palouk u Janíkovy stodoly

10.30, 12.30 a 14.00 - divadlo Rolo

10.00 – 17.30 - soutěže a tvůrčí dílny pro děti



pódium u rybníčka

11.00 - historická hudba Rabussa

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Veterán Rallye aneb Z lázní do lázní

KDY: neděle 15. srpna od 7.30 (sraz veteránů, registrace), v 10 hodin start

KDE: lázně Skalka, Čechy pod Kosířem, lázně Slatinice

ZA KOLIK: startovné 350 korun (jezdec), 150 korun, (spolujezdec), vstup veřejnosti zdarma

Milovníci historických vozů - moto veteránů si tuto neděli přijdou na své. Koná se totiž již 16. ročník tradiční oblíbené akce Veterán rallye aneb Z lázní do lázní. Trasa pohodové jízdy měří 46 kilometrů a je vedena převážně po silnicích III. třídy prostějovského a olomouckého okresu. Startuje se z Lázní Skalka, přes Výšovice, Určice, Seloutky, Domamyslice, Mostkovice, Plumlov, Vícov, Ptení, Zdětín, Bělecký Mlýn až do Čech pod Kosířem. Zde bude hodinová pauza. Odtud se bude pokračovat do Lhoty, Drahanovic a Slatinic.

Startovat se bude v 10 hodin z Lázní Skalka. Příjezd do Čech pod Kosířem (zámecké zahrady) okolo 10.30, kde se koná výstava vozů. Do cíle, lázní Slatinice, budou vozy přijíždět okolo 12. hodiny. Zde si pak budete moci vozy detailně prohlédnout a užít si i bohatý doprovodný program – lázeňský jarmark, dobovou módní přehlídku, promenádu s historickými kočárky, výstavu a prodej dobových klobouků a mnoho dalšího. Pro děti budou připraveny kolotoče a plno zábavných aktivit. Vstup na akci je zdarma.

Kojetínské hody

KDY: pátek 13. až neděle 15. srpna

KDE: Kojetín



Objevte město Kojetín tradičním způsobem. Od roku 1999 se vždy v polovině srpna ve městě uspořádávají třídenní hody, které lákají pestrým programem, kdy si na své přijdou malí i velcí. Od plných stolů, které se každoročně prohýbají pod hromadou chutného jídla, po pití všeho druhu i velikostí až po hudební večery, setkání harmonikářů, turnaje ve volejbale, hasičské závody, výstavy a mnoho dalšího. Letošní hody začínají už tento pátek a vrcholí v neděli, kdy se městem ponese honosný krojovaný průvod s Ječmínkovou jízdou králů. Z hudebního programu se můžeme těšit na kapelu Perutě a hlavním trhákem je kapela Hrůzy v čele s Michalem Hrůzou. Přijďte a objevujte celý víkend krásné hanácké tradice.

Křest nového dresu HC Olomouc

KDY: pátek 13. srpna od 17 hodin

KDE: FunPark Šantovka v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Start nového ročníku hokejové extraligy se nezadržitelně blíží, ještě předtím však čeká kohouty a všechny jejich fanoušky jedná velká událost, a to křest nového dresu, jehož patronem bude známý český herec a režisér Miroslav Krobot.V rámci doprovodného programu se můžete těšit i na autogramiádu vybraných hráčů A-týmu, symbolické předání kapitánského "C", a spoustu dalšího. Na místě bude také připraveno 300 piv Radegast zcela zdarma či sportovní aktivity pro děti.

Dřevosochání

KDY: čtvrtek 12. až sobota 14. srpna

KDE: areál u Kavárny Tančírna v Loučné nad Desnou



Město Loučná nad Desnou vás srdečně zve na akci Dřevosochání, která se uskuteční v areálu u Kavárny Tančírna v Loučné nad Desnou. Už od čtvrtka budete moci sledovat práci mistrů řezbářů a která vyvrcholí v sobotu, společně s bohatým doprovodným programem, koncerty, dobrým jídlem a pitím. Nebude chybět ani oblíbená show motorovými pilami. Těšit se můžete také například na sobotní koncerty Pekaře či Jumping Drums.

