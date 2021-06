Užijte si 61. Zlín Film Festival - 1. část

KDY: 28. května 2021 - 1. června 2021

KDE: on-line

Letošní 61. Zlín Film Festival proběhne ve dvou termínech, první on-line část od 28. května do 1. června 2021 a druhá část od 9. do 15. září 2021. Pevně věříme, že druhou část festivalu si už všichni užijeme live. V on-line části se můžete těšit na filmové projekce úspěšných festivalových snímků z loňského ročníku, pásma animovaných filmů, ochutnávku studentských filmů, workshopy a interaktivní besedy. Na speciální webové platformě budete moci sledovat virtuální exkurze do zákulisí i do bohaté historie Zlín Film Festivalu.

Zlín Film Festival.Zdroj: Zlín Film Festival

Čeká vás Autokino 61. Zlín Film Festivalu

KDY: 28. května 2021 - 30. května 2021

KDE: na parkovišti P5 ZOO Lešná

ZA KOLIK: vstupné: 200 Kč/auto

I když se filmový festival v jarní části koná hlavně online, můžete si ho zpestřit společným filmovým zážitkem. Po loňském úspěchu i letos proběhne projekce v autokině. Tentokrát se můžete těšit hned na tři filmy, které budou promítány během festivalového víkendu na parkovišti P5 ZOO Lešná (u sezónního vstupu). Začátek projekce je vždy ve 21.30 hodin. S ohledem na omezenou kapacitu prostor pro projekci je třeba být na místě s dostatečným časovým předstihem a postupovat dle instrukcí pořadatelů. Vjezd na parkoviště bude možný od 20.45 hodin.

Program:

Pátek 28. 5. - LE MANS '66 (2019, USA, Francie, 152 min, režie James Mangold)

Americký sportovní film natočený na motivy osudů automobilových konstruktérů a závodníků Kena Milese a Carrolla Shelbyho. Snímek sleduje cestu týmu Shelby American k vítězství v závodě 24 hodin Le Mans z roku 1966.

Sobota 29. 5. - BOHEMIAN RHAPSODY (2018, Velká Británie, USA, 134 min, režie Bryan Singer, Dexter Fletcher)

Životopisný film o britské hudební skupině Queen zobrazuje dobu patnácti let od založení rockové hudební skupiny Queen až po koncert Live Aid, šest let před smrtí zpěváka skupiny Freddieho Mercuryho.

Neděle 30. 5. - BÁBOVKY (2020, Česko, Slovensko, 97 min, režie Rudolf Havlík)

Český film inspirovaný stejnojmennou knihou Radky Třeštíkové. Film pojednává o osudech několika žen, jejichž životy se následně propojí. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.

Autokino.Zdroj: Zlín Film Festival

24. Salon filmových klapek

KDY: 27. května 2021 - 9. června 2021

KDE: Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko

ZA KOLIK: zdarma

Neodmyslitelnou součástí Zlín Film Festivalu je projekt Salonu filmových klapek. Letos se koná už po čtyřiadvacáté a umělecky ztvárněnou filmovou klapkou do něj přispělo 125 autorů. Nyní všechna díla vyráží na Klapka Tour - sérii výstav na různých místech České republiky - se startem ve Zlíně.

Klobucký hospodářský trh

KDY: 28. května 2021 od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít hospodářský trh. V nabídce nakoupíte: sazenice, ovocné keře, májovou brynzu, sladké a chlebové pečivo, uzeniny, vajíčka, povidla, med, koření, fermentovanou zeleninu, ovocná vína, bio jablečný ocet, bylinné čaje, léčivou kosmetiku, jarní klobouky, čepice a řadu dalších výrobků.

Farmářský trh. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

KROMĚŘÍŽSKO

Sušil happening

KDY: v neděli 30. května

KDE: Bystřice pod Hostýnem

Kulturák podhostýnská kulturní družina pořádá happening ku připomínce sběratele a obrozence Františka S. s názvem SUŠIL chlouba Moravy, ozdoba církve. Akce proběhne v neděli 30. 5. 2021 v Bystřici pod Hostýnem. Sraz výletníků je ve 13.30 hodin u domku Františka Sušila, Sušilova 25, BpH a ve 14 hodin se pokračuje výstupem na Hostýn za doprovodu Horňácké muziky Petra Mičky.

Přijďte ochutnat zabíjačkové speciality do Břestu

KDY: 29. května 2021 od 9 hodin

KDE: prostor za obecní hospodou v obci Břest

ZA KOLIK: zdarma



Máte rádi zabíjačkové speciality? Přijďte si je dopřát do Břestu. Kotel začne vřít za obecním úřadem už v 9 hodin. Akce se koná jen v případě příznivých epidemiologických podmínek.

Zabíjačka. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Tajný život medvídků

KDY: do 26. září

KDE: hlavní budova Slováckého muzea

Život plyšových medvídků dosud zůstával více méně tajemstvím a příliš se o něm nevědělo. Jaké jsou jejich zájmy a co dělají ve volném čase, když se nikdo nedívá, to odhaluje výstava ze soukromé sbírky Lucie Němcové.

Velehradská bazilika ukáže v noci svou krásu. Podívejte se, čím vás ohromí

KDY: v pátek 28. května

KDE: bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

Od páteční 18. hodiny se uskuteční mše svatá zvláště pro děti. V 19.15 hodin si dají děti sraz před vstupem do baziliky, aby se s průvodkyní vydaly na zážitkovou prohlídku chrámu. O hodinu později bude komentovaná prohlídka baziliky pro veřejnost a v 21.15 hodin si mohou její návštěvníci vyslechnout krátké vyprávění ze života A. C. Stojana. Ve 22 hodin rozezní baziliku varhanní koncert. Od 19. až 22. hodiny budou probíhat individuální prohlídky baziliky s výstavami o kardinálu Tomáši Špidlíkovi a v Královské kapli zase o arcibiskupovi A. C. Stojanovi.





Velehradská bazilikaZdroj: DENÍK/Zdeněk Skalička

VALAŠSKO

Noc kostelů na Valašsku

KDY: pátek 28. května

KDE: region Valašska

Nenechte si ujít tradiční akci Noc kostelů. Na Valašsku v pátek 28. května můžete navštívit a prohlédnout si celkem na patnáct kostelů či kaplí. Těšit se můžete na komentované prohlídky i koncerty a další bohatý doprovodný program.

Do celorepublikové akce se letos znovu zapojí také Muzeum regionu Valašsko a zpřístupní návštěvníkům během pátku od 18 hodin zcela zdarma aktuálně probíhající výstavy (Mince a platidla, Adolf Růžička: Návrhy nábytku, Po stopách velkých šelem) na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Kdo bude chtít, může se vydat na komentovanou prohlídku zámeckého parku. Více informací zde.

V kostele sv. Jakuba v Krásně můžete obdivovat výstavu kněžských ornátů z archivu farnosti. Zpřístupněna bude mezi 19. a 22.30 hodinou. Varhanní koncert Petra Zavičáka na unikátní barokní varhany konstruované s tzv. krátkou oktávou si vychutnáte od 21.30.

Podrobný program a časy akcí jednotlivých kostelů pak najdete hravě na webové stránce nockostelu.cz nebo konkrétněji v rámci regionu pak zde.

Noc kostelů v kostele Sv. Jakuba ve valašskomeziříčské místní části Krásno nad BečvouZdroj: Deník / Josef Beneš

Zapojené kostely na Valašsku:

Hošťálková - kostel Českobratrské církve evangelické, Huslenky - evangelický kostel, Karolinka - kostel Panny Marie Karmelské, Kelč - kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Petra a Pavla, Lešná - kostel sv. Michaela archanděla, Rožnov pod Radhoštěm - evangelický kostel, kostel Všech svatých, Střelná - kostel Nanebevzetí Panny Marie, Střítež nad Bečvou - evangelický kostel, Valašské Meziříčí - kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valašské Meziříčí - Hrachovec - kaple Nanebevzetí Panny Marie, Valašské Meziříčí - Krásno - kostel sv. Jakuba, Velká Lhota u Valašského Meziříčí - evangelický toleranční dřevěný kostel, Vsetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Kácení máje a dětský den

KDY: sobota 29. května od 12 hodin

KDE: Bike a Fishing Camp, Semetín



Nenechte si ujít parádní akci - tradiční kácení májky v režii souborů Vsacan a Vsacánek. Ti vystoupí od 15 hodin v Bike a Fishing Campu v Semetíně. Dorazit ale můžete dřív, už od pravého poledne zde pořadatelé chystají dětský den plný hravých soutěží a úkolů. Děti jistě nadchne střílení lukem, discgolf, lov rybek, budou moct vyzkoušet chůdy, skákání v pytli a také si mohou vyrobit originální placku. Nebude chybět ani skákací hrad a odměny pro všechny děti. Občerstvení zajištěno. Gulášek, kyselica i jiné dobroty jistě uspokojí vaše chuťové pohárky.



Májka. Ilustrační foto.Zdroj: Redakce

Koně a prase + Chorobopop

KDY: pátek 28. května od 19 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Chyběly vám živé koncerty? Pak neváhejte ani minutu a v pátek večer vytáhněte přátele či partnera/ku a užijte si jeden z prvních live koncertů tohoto roku, který odstartuje Kulturní léto ve Valmezu. I. nádvoří zámku Žerotínů rozezní kapely Koně a prase společně s Chorobopop. Tak neváhejte a dorazte, vstupné je zdarma. Dodržujte prosím aktuální platná vládní nařízení.

Knižní bazárek na zámku Vsetín

KDY: neděle 30. května od 14 hodin

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: vstupné 15 korun



Sháníte nebo naopak chcete prodat či darovat knihu? Pak dorazte na tradiční knižní bazárek na vsetínský zámek. Zde můžete své knihy vyměnit či prodat. K prodeji noste moderní aktuální tituly, případně literaturu v rámci povinné četby pro studenty. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením není možné pochutnat si na výborné fair-trade kávě nebo zabavit své ratolesti ve výtvarné dílně. Jako bonus však máte v ceně vstupného kromě prodeje a výměny knih také možnost prohlídky výstav v zámku. Tak dorazte, už můžete.



Knihy. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Gabriela Stašová

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍHO KRAJE

OLOMOUCKÝ KRAJ

Letní kino promítne film Kouř

KDY: sobota 29. května od 21 hodin

KDE: venkovní prostory Telegraphu v Olomouci

ZA KOLIK: 130 Kč

Sezona letních kin začíná! Nenechte si ujít jeden z nejkultovnějších snímků české kinematografie. Mezi filmy, kterými se na sklonku osmdesátých a začátku devadesátých let prezentovala generace nastupujících filmařů, má Kouř režiséra Tomáše Vorla výjimečné postavení. Ke komedii nesoucí podtitul „muzikál totalitního věku“ se jako ke kultovnímu projektu hlásí jak generační současníci tehdy třiatřicetiletého nekonformního tvůrce, tak diváci, kteří v roce 1990 teprve dospívali.

Vorel vycházel ze svého legendárního krátkého filmu Ing. (1985). Z toho si však celovečerní verze vybírá pouze základní dějovou situaci. Protagonistou vyprávění je idealistický mladý inženýr Miroslav Čáp (Jan Slovák), který nastupuje do prvního zaměstnání s úmyslem co nejlépe vykonávat své pracovní povinnosti. Mirkovi noví kolegové se však prací nezatěžují. Zato mezi nimi bují udavačství, protekce, intriky, podvody, alkoholismus a promiskuita.

Den dětí na olomoucké Floře

KDY: neděle 30. května od 10 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc



Přijďte si s dětmi užít pohodový den plný zábavného programu. Čeká vás malování na obličej, klaunský workshop, hry šermířů Tenebra, kouzelnický workshop, divadelní dílnička a baletní dílna.

Motomše Hranice 2021

KDY: sobota 29. května od 11.30 do 14 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Hranicích

ZA KOLIK: zdarma

Už po dvanácté se do Hranic sjedou příznivci silných strojů. Motocykly všech značek i veteráni se začnou slavnostně řadit na Masarykově náměstí od 11.30 hodin, prohlídka úžasných strojů je od 12 do 13 hodin, mše v kostele Stětí svatého Jana Křtitele od 13 do 13.45 hodin, požehnání jezdcům ve 13.45 hodin, spanilá jízda a odjezd z náměstí ve 14 hodin. Akce, kterou pořádá Harley Owners Group Ostrava – divize Hranice, je věnována motorkářům, pro které byla loňská sezona tou poslední. Je poděkováním za uplynulou sezonu a udělením požehnání do sezony nové.

Motomše Hranice 2019.Zdroj: Jiří Necid