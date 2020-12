Přírodní hřiště Stezka zdraví

U Zlína se v městských lesích pod Tlustou horou nachází Přírodní hřiště Stezka zdraví. Návštěvníci tady najdou celou řadu příležitostí i pomůcek k aktivnímu trávení času v přírodě – za každého počasí. Čeká tady na ně lesní altán, visutá lávka a 5 stanovišť se cvičebními prvky, jako jsou hrazdy, bradla, žebřiny, skluzavka nebo hopsadla pro děti, ale také možnost zaběhat si nebo vyrazit na procházku či vyjížďku na kole. Informační tabule u altánu seznamuje s místní faunou a florou a to, jak používat jednotlivá stanoviště, je tady také názorně popsáno.

Zdroj: Deník/repro

Znovuoteření Památníku T. Bati v předvánočním čase

KDY: od 4. prosince

KDE: Památník T. Bati ve Zlíně

V souladu s aktuálními vládními nařízeními jsou v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně od pátku 4. 12. 2020 obnoveny prohlídky za zvýšených epidemiologických opatření. A jelikož začalo období adventu, které je mimo jiné i časem dobrých skutků, pro návštěvníky bude v „mikulášském" termínu 4. – 6. 12. 2020 připraven VSTUP ZDARMA. „Při příležitosti našeho znovu otevření, které vychází v adventním čase, jsme se rozhodli udělat radost malým i velkým návštěvníkům a nadělit jim volné vstupné od tohoto pátku 4. 12. do neděle 6. 12. 2020," osvětlila myšlenku Dana Macourková, vedoucí Památníku Tomáše Bati.

„Zájemci k nám mohou zavítat na prohlídky v každou celou hodinu s tím, že první exkurze startuje v 10:00, poslední v 16:00. Památník je přístupný v doprovodu průvodce, a tak by měli návštěvníci nejdříve zamířit do infopointu, který najdou ve vedlejší budově gymnázia TGM, přičemž máme samostatný vchod na konci budovy," doplnila Zuzana Bílá za marketing a propagaci Památníku. Pokud to nadále vládní opatření umožní, návštěvní dny Památníku Tomáše Bati budou od 4. 12. 2020 až do dubna 2021 stanoveny na středu, pátek, sobotu a neděli. Plné vstupné vychází na 80 Kč, snížené na 40 Kč.

Zdroj: Josef Řezníček

KROMĚŘÍŽSKO

Rozhledna Lebedov. Symbolizuje větrný mlýn

KDY: celoročně

KDE: Lebedov (místní část Zdounek)

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Jedná se o dřevěnou rozhlednu, která se nachází ve stráni nad usedlostí Lebedov (místní část Zdounek) poblíž Koláčkova mlýna, asi 15 kilometrů jihozápadně od Kroměříže. Zpřístupněna byla v roce 2015. Symbolizuje větrný mlýn.

Výstava Betlémy za sklem v Holešově

KDY: do 3. ledna 2021

KDE: zámek v Holešově

ZA KOLIK: zdarma

Krásná výstava, která stojí za vaši návštěvu. Čítá na 20 exponátů a je volně přístupná v zámeckých arkádách v prosklených vitrínách denně až do 3. ledna 2021 v době od 10 - 18 hodin. Součástí výstavy jsou i stromečky, které si nazdobily dle vlastních představ místní mateřské školky, spolky i jednotliví občané. Organizátorem akce je Městské kulturní středisko Holešov.

Zdroj: Karel Bartošek

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Studánka na Sv. Antonínku

KDY: celoročně

KDE: směrem na Ostrožskou Lhotu

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Nachází se nedaleko kaple sv. Antonínka. Váže se k ní několik pověstí o zázračném uzdravení. Pověst hovoří o vystavění kaple na místě pramene, jehož prostřednictvím se uzdravil knížecí syn. Pramen objevili podle dochovaných dokumentů dělníci hledající vodu k hašení vápna. Modlitbami ke sv. Antonínu v kombinaci s pitím vody z pramene či omývání nemocných částí těla v ní, zde podle dochovaných svědectví, dochází k zázračnému uzdravení mnoha nemocných poutníků.

Zdroj: Deník/repro

Přírodní památka Barborka

KDY: celoročně

KDE: nedaleko vrchu Buchlov na Uherskohradišťsku

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Barborka je přírodní památka na vrchu Modla, která se nachází v pohoří Chřiby přibližně 600 metrů východním směrem od vrchu Buchlov v okrese Uherské Hradiště. Důvodem ochrany je zbytek staré zmlazující se dubové bučiny na prudkém přírodním svahu, místy s reliktní borovicí na pískovcových skalách se zajímavými geomorfologickými tvary, tvořícími atraktivní horolezecké terény v blízkosti kaple svaté Barbory.

Zdroj: Deník/repro

VALAŠSKO

On-line koncert z Janíkovy stodoly

KDY: neděle 6. prosince od 17 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma

Chybí vám předvánoční koncerty, na které skrze vládní opatření nyní nemůžete? Nezoufejte a nepropásněte nedělní on-line koncert Tomáše Kočka & ORCHESTRu nazvaný Večer při svíčkách. Koncert bude živě přenášen z Janíkovy stodoly ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vychutnejte si tento jedinečný kulturní zážitek, který vás přiblíží zase o něco blíže k Vánocům. I když bude koncert přenášen on-line, můžete si k němu doma zapálit svíčku a navodit si magickou atmosféru.



"Skupina žánrově staví na moravské lidové hudbě, kterou svým jedinečným přístupem posunuje dál do neotřelých rovin. Alba Tomáše Kočka & ORCHESTRu získala pět nominací na cenu Anděl, dvě ceny Anděl v kategorii deska roku World Music, v prestižní TOP 20 World Music Charts Europe bodovala tři alba (Poplór, Cestou na jih a Velesu) z nichž Velesu se ve WMCHE drželo čtyři měsíce a v celoročním bodování, v konkurenci alb z celého světa, skončilo na 25. místě."

Odkaz na živé vysílání bude brzy vložen na webu Valašského muzea v přírodě - zde

Zdroj: Jan Kolář

Soutěžní vánoční tvoření "O nejoriginálnější betlém"

KDY: od 1. do 13. prosince

KDE: doma

ZA KOLIK: zdarma



Máte v sobě tvořivého ducha a rádi trávíte s dětmi čas u kreativních činností? Pak neváhejte a zapojte se do vánoční soutěže "O nejoriginálnější betlém", kterou pořádá rožnovské středisko volného času. Soutěž odstartovala v úterý 1. a končí v neděli 13. prosince. Betlémy můžete tvořit spolu s dětmi a mohou být vytvořeny z jakéhokoliv materiálu. Své fotografie betlémů společně s fotografií tvůrců zasílejte do neděle 13. prosince na e-mail: j.krenkova@svcroznov.cz Po vyhlášení ve středu 16. prosince pak budou zveřejněny na www.svcroznov.cz, jeho facebooku i instagramu.

Zdroj: Deník / VLP Externista

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Spolu pečeme přání pro osamělé

KDY: kdykoliv do Vánoc

KDE: web a facebook společnosti Spolu proti samotě - zde

ZA KOLIK: zdarma



Společnost Spolu proti samotě vybízí všechny tvořivé lidi, aby v adventním čase nezapomínali na své sousedy, kteří žijí osaměle. Mohou jim vyrobit přání, které poté bezpečně předají. Název „pečeme přání“ může někomu zavonět cukrovím, ale pořadatelé akce vybízejí ke krátkému ošetření výrobku v troubě tak, aby byl v současném covidovém období bezpečný. Vše se zájemci dozví na sociálních sítích Spolu proti samotě. Fotografie z vyrábění a příběhy vašich obdarovaných přivítáme na e-mailu: jarmila.kuncova@denik.cz. Rádi je poté zveřejníme v rubrice Čtenář reportér na webech všech okresních Deníků.

Zdroj: Jan Sedlák

Adventní koncert

KDY: pátek od 19 hodin

KDE: centrum Znojma a YouTube kanál Koncerty Českého rozhlasu https://www.youtube.com/channel/UCWC0abr78zGab1CJhlaYX8A



Betlém na Masarykově náměstí, ohrada se zvířaty, stromek a zvonička. Vonící svařák a procházka starým městem. Lákadla, za kterými každoročně míří o adventu spousta lidí do centra Znojma. Druhý adventní víkend již nabídne místním lidem i návštěvníkům otevřené restaurace, ale pořadatelé ze Znojemské Besedy mysleli i na duševní „stravu“. Sváteční náladu po páteční procházce umocní on-line koncert Michala Šindeláře.

Za Vánocemi minulých generací se vydejte na stránky muzea

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.vcm.cz/





Virtuální výlet do světa vánočních svátků minulých generací připravilo Východočeské muzeum Pardubice. Do webové výstavy nazvané Vánoční pozdrav z Pardubic zahrnulo předměty, pohlednice a fotografie spojené se slavením Vánoc, které uchovává ve svých sbírkách. K vidění je na webu zde. Potěšit se návštěvníci mohou předměty denní potřeby, fotografiemi, pohlednicemi či ozdobami. Prohlédnou si klasické betlémy, formy na pečení vánočky a dalšího vánočního pečiva, sváteční nádobí nebo ozdoby. Leckoho možná překvapí ukázky svátečního papírového nádobí nebo dánské talíře s vánočními motivy. K zimnímu období pak bezesporu patří také zimní sporty, od sáňkování, až po modernější aktivity, jako je bruslení a hraní hokeje.

Tip na společenskou hru: Jízdenky prosím! Evropa

KDY: ve volném čase s rodinou

KDE: ADC Blackfire



Veleúspěšná hra o stavbě železnic po celé Evropě. Jízdenky, prosím! postaví hráče do rolí stavitelů železničních tratí v Evropě – čím rozrostlejší vlakovou síť vybudují, tím blíže se dostanou k vítězství. Je pokračováním deskové hry Ticket to Ride. Oproti svému předchůdci se hráči přenáší do Evropy na přelomu 19. a 20. století, kde budování železniční sítě komplikuje množství horských masivů a členitost mořských břehů, kdy je občas výhodnější vodní masu překlepnout než ji složitě objíždět. Kromě nového herního plánu s mapou Evropy je hra obohacena o několik nových prvků.