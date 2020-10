***Vzhledem k neustále se vyvíjející situaci a vládním opatřením týkajících se pandemie, je možné, že některé z avizovaných akcí mohou být zrušeny. Pro aktuální informace o možném zrušení jednotlivých událostí proto prosím sledujte internetové stránky či Facebook s aktuálními informacemi od pořadatelů akcí, a také web Ministerstva zdravotnictví:

Noc s Andersenem – doma

KDY: pátek od 9. října od 19 hodin

KDE: doma

ZA KOLIK: zdarma



Bez pohádek od Hanse Christiana Andersena nedáte ani ránu? Milujete je od dětství a čtete je i svým dětem? Pak se zapojte do jubilejní 20. Noci s Andersenem, která se však letos skrze proti-covidová opatření nemůže uskutečnit ve vsetínské knihovně. Můžete si však společně s dětmi udělat domácí pohodu a číst hezky z tepla domova, ze svých „ušáků“ či pelíšků. Pokud budete chtít, můžete pak sdílet fotografie Vašich zážitků, malování obrázků, divadélek, krátkých videí při čtení na Facebooku vsetínské knihovny.

Výstava živých hub v zámcích Lešná a Vsetín

KDY: od úterý 6. – neděle 11. října

KDE: zámek Vsetín, zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné 50, snížené 30 korun (Vsetín) a 30, snížené 15 korun (Lešná)



Houbaření je vaší vášní? Přijďte si prohlédnout nádherné houbařské úlovky i neznámé druhy hub. Součástí výstav, které od úterý do neděle probíhají na zámku Vsetín a zámku Lešná, budou také mykologické poradny.

Festival ptactva na zámku Vsetín

KDY: sobota 10. října od 8 hodin

KDE: sraz účastníků u vstupu do Panské zahrady ze strany od náměstí Svobody, zámek Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Pozorujete rádi ptáky? A v zimě jim společně s dětmi sypete krmení? Pak si nenechte ujít jedinečnou akci Festival ptactva v Panské zahradě. Vaším průvodcem bude kurátor Zdeněk Tyller, který bude vyprávět o životě pozorovaných ptáků a vysvětlí, proč se vlastně ptáci kroužkují. Při nepřízni počasí se přesunete na vsetínský zámek, kde vystoupáte na věž a poslechnete si také přednášku věnovanou ptákům. Pro bližší informace volejte na telefon 775 284 222.

Do kina na nového Pinocchia

KDY: sobota 10. října od 16.30

KDE: kino Vatra, Vsetín

ZA KOLIK: 120 – 140 korun



Kdo by neznal příběh o panáčkovi vyřezaném ze dřeva, o statečném Pinocchiovi. Vychutnejte si spolu s dětmi v sobotním odpoledni jedinečný filmový počin režiséra Mattea Garroneho. Ponořte se do příběhu řezbáře Geppetta, jenž vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna.

Improliga aneb Valouny vs. Lísky

KDY: sobota 10. října od 19 hodin

KDE: M – klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: na místě 100, v předprodeji 80 korun



Nenechte si ujít improvizační souboj mezi místními valašskomeziříčskými impromágy Valouny a boskovickými odhodlanými Lískami. Nechte se vtáhnout do fantazií improvizátorů a na krátkou, leč cennou chvíli, zapomeňte na aktuální dění ve světě.

Valašský hortikomplex v Dřevěném městečku

KDY: od soboty 10. do neděle 18. října (9.00 - 16.00)

KDE: Dřevěné městečko, Janíková stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné do Dřevěného městečka: plné 100, snížené 80, děti do 15 let 50 korun



Podzim je tady a s ním již tradiční Valašský hortikomplex, na kterém se můžete kochat nádhernou úrodou z polí, zahrad i sadů. Těšte se na nádherná červená jablka i obří dýně a mnoho dalšího.

Nová výstava aneb Ve stínu pípy

KDY: do úterý 26. ledna 2021, denně od 9 do 17 hodin, mimo pondělky

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: plné 50, snížené 30 korun



Jste pivní fajnšmekři a svět zlatého moku vás zajímá i v rámci jeho specifického procesu výroby spolu s historií hospod a výčepů? Pak je právě Vám určena jedinečná výstava Ve stínu pípy, která představí například dobový výčep, který zapůjčil soukromý sběratel Jiří Mikulášek. Dozvíte se také zajímavé informace o historii čtyřiadvaceti vsetínských hostinců. Výstava však není věnována pouze pivovarnictví, ale své místo zde našla pochopitelně i pálenka a její výroba a mnoho dalšího.

Festival ptactva – Choryňské rybníky

KDY: neděle 11. října od 8.45

KDE: sraz v 8.45 hodin na vlakovém nádraží ve Lhotce nad Bečvou, cílem jsou Choryňské rybníky

ZA KOLIK: vstup volný



Kdo nestihne v sobotu zajít na Festival ptactva na zámek Vsetín, má možnost dozvědět se o ptačím životě v neděli ráno při procházce z vlakového nádraží Lhotka nad Bečvou k Choryňským rybníkům. Vaším průvodcem bude Zdeněk Tyller, který vás seznámí s ptačí biologií i ekologií, životní strategií ptáků či odchytu a jejich kroužkování. Při silné nepřízni počasí (za trvalého a vydatného deště) se akce nekoná. Více informací o konání akce na telefonním čísle 775 284 222.

Nová výstava o nevítaných návštěvních na zámku Vsetín

KDY: do neděle 15. listopadu (denně od 9 do 17 hodin, mimo pondělky)

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené 30 a 15 korun



Co mají společného netýkavka žlaznatá, bolševník velkolepý, psík mývalovitý a další nepůvodní druhy rostlin a zvířat? Odpovědi na tyto otázky naleznete v nové výstavě – Nevítaní návštěvníci na zámku Vsetín. Dozvíte se o nepůvodních druzích naší fauny a flóry, odkud se k nám dostaly a jaký je dopad jejich života v naší krajině.

Výstava fotografií hub Jiřího Nováka

KDY: denně kromě pondělí do 20. prosince (od 9 do 17 hodin, mimo pondělky)

KDE: chodby zámku, Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné vstupné 30, snížené 25 korun



Co Čech, to houbař. Houbaření je v nás silně zakořeněno a podlehnout po nalezení výstavního křemenáče či hříbka, je opravdu jednoduché. Pojďte se kochat houbami na unikátních fotografiích amatérského mykologa Jiřího Nováka. Výstava potrvá na chodbách lešenského zámku až do 20. prosince. K vidění jsou vzácné i běžné druhy hub rostoucí na jaře a začátku léta. Fotografie jsou malou předochutnávkou blížící se výstavy živých hub, která na zámku Lešná u Valašského Meziříčí proběhne od 5. do 11. října.

