Netopýří noc

KDY: pátek 4. září od 18.30

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené 30 korun

Přijďte se spolu s dětmi dozvědět zajímavosti o netopýrech. Ačkoliv mnohé děsí svým vzezřením, jsou to ve skutečnosti velmi plachá stvoření. Na přednášce muzejního zoologa Zdeňka Tyllera a chiropteroložky Terezy Žákové se dozvíte nejen o echolokaci netopýrů. Poté se společně vydáte na vycházku k řece Bečvě a do Panské zahrady, kde tyto noční tvory budete moci pozorovat při lovu.

Zdroj: DENÍK/Jan Škvára

Večerníčky na kamenech

KDY: pátek 4. září od 17 hodin

KDE: kameny za Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm, při nepřízni počasí sraz v zahradním altánu Brasserie Avion

ZA KOLIK: vstup volný



Nenechte si spolu s dětmi ujít poslední ze série pohádek (Večerníčků na kamenech). V pátečním podvečeru zde rozehraje olomoucké Divadlo na cucky klasickou pohádku Tři oříšky v neklasickém pojetí. Zaujme nejen malé, ale i velké diváky.

Festival volného času s Domečkem

KDY: pátek 4. září od 15 hodin

KDE: SVČ Domeček Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 korun, pro děti do 6 let zdarma



Zavítejte na festival, kde se budete moci inspirovat, jak a kde aktivně trávit volný čas ve Valmezu. Nebudou chybět ukázky kroužků, workshopy, hudební vystoupení a zábava pro všechny věkové kategorie. Bude zde možnost navštívit parkourový workshop, slackline, discgolf zónu, ninja dráhu nebo si vyzkoušet trénink boxu. Můžete se těšit na taneční vystoupení, bubenickou školu nebo vaření a bylinkaření. Tak s dětmi určitě dorazte.

Zdroj: Deník / Pergrová Ilona

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 5. září od 7 do 11 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Další trhy jsou tu, nakupte si výsostně regionální produkty, květiny, zeleninu a ovoce. Nasajte skvělou atmosféru, v sobotním ránu si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí. Pokud byste termín nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu a to až do října.

Po Valašsku na skútru

KDY: víkend 4. – 6. září, pátek od 17 hodin, sobota od 11 hodin, neděle od 8.30

KDE: areál Campingu Rožnov pod Radhoštěm, registrace v sobotu na náměstí v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: registrační poplatek 200 korun



Milovníci skútrů, nenechte si ujít v pořadí již devátý ročník mezinárodního srazu skútrů “Po Valašsku na skútru”. V pátek si užijte seznamovací večírek pod palbou skvělé muziky. V sobotu v 11 proběhne na náměstí v Rožnově registrace účastníků a doprovodný program. Ve 13 hodin se pak vydáte vstříc valašským krásám po trase Rožnov - Valašská Bystřice - Dušná - Růžďka - Bystřička - Rožnov - Hutisko-Solanec - Rožnov s cílem v Campu. V neděli v 10 hodin pak společný odjezd na Pustevny. Více informací a kontakt na pořadatele na telefonu: 736 663 396.

Zdroj: Deník/Dušan Póč

Ve Valmezu vystoupí kapela Rí Ra

KDY: sobota 5. září od 18 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



V první zářijové sobotě vyrazte spolu s přáteli nebo partnerem či partnerkou na koncert pražské kapely Rí Ra. V její hudební tvorbě se snoubí irské tradicionály a instrumentální skladby, lehce okořeněné funky přiznávkami a jazzovými vyhrávkami.

10. Léskovské kostkohraní

KDY: sobota 5. září od 9 hodin

KDE: Pension Školka, Léskové 548, Velké Karlovice

ZA KOLIK: vstup volný



Svět dřevěných kostiček volá. Dorazte s dětmi na jubilejní 10. ročník tradičního Léskovského kostkohraní. Letos se opět pokusíte společně postavit nejvyšší věž. Věkové kategorii nejsou omezené, můžete stavět jednotlivě i v týmech, stavět můžete ve 2D i 3D. Představivosti a kreativitě se meze nekladou. Občerstvení je zajištěno, oběd si však rezervujte na tel. 724 022 483. Na akci se přihlašujte na mailu info@pension-skolka.cz nebo na uvedeném tel. čísle.

Zdroj: z webu pension-skolka.cz

Bazárek pro dobrou věc III

KDY: sobota 5. září od 9 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup volný



Dorazte v sobotním dni alespoň na chvíli na I. nádvoří zámku Žerotínů. Přijďte podpořit akci dobročinného bazárku na podporu dvou handicapovaných dětí z Valmezu. Součástí bude prodej darovaných věcí. Nebudou pochopitelně chybět ani dílničky pro děti a prohlídka hasičského auta.

Lovecké slavnosti v Lešné

KDY: neděle 6. září od 14 hodin

KDE: zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné 90, snížené (děti od 6 let a senioři) 50, rodinné 200 korun



Máte doma malého rybáře nebo lesního dobrodruha? Pak jsou právě jim určeny Lovecké slavnosti v Lešné. Těšte se na sokolnickou show, vystoupení kynologů s loveckými plemeny psů, výstavu rybích trofejí, ukázku vábení různých druhů zvěře nebo prezentaci rybářského sportu. Děti se mohou pobavit při kvízové stezce zámeckým parkem. Připraveny budou zvěřinové a rybí speciality. V rámci akce budou zdarma zpřístupněny výstavy Barevný svět a Fotografie hub.

Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Zpíváme a tančíme s Míšou

KDY: neděle 6. září od 16 hodin

KDE: Dům kultury, Vsetín

ZA KOLIK: 180 korun



Cestují vaše děti rády za zvířátky, k tomu si zpívají a tancují? Pak s nimi zavítejte na hudební show Míši Růžičkové. V hodinovém programu si děti zazpívají spolu s Míšou její nejznámější dětské hity a zatančí si na písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu dalších. Po vystoupení nebude chybět také autogramiáda.