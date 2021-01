ONLINE Tříkrálová sbírka 2021

KDY: on-line

KDE: on-line

Pandemie zasáhla i do největší dobrovolnické aktivity v naší zemi a přesunula Tříkrálovou koledu do online prostředí. Přispět do této tradiční sbírky pro potřebné mohou dárci hned několika způsoby. Prostřednictvím webové stránky www.trikralovasbirka.cz, formou SMS nebo převodem na charitní účet. Zcela virtuální ale vše nebude.

Co se týká sbírkových pokladniček, ty se snaží dobrovolníci umístit na veřejně přístupných místech. V centru Zlína je jedno takové v kostele svatého Filipa a Jakuba, kde je pro dárce připraven také malý sáček cukru, kapesní kalendářík a posvěcená křída. Tu si každý může odnést a sám si označit nadpraží dveří svých domácností.

Více na stránkách sbírky https://www.zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/

Zdroj: Deník/repro

Tomášova studánka ve Zlíně

KDY: kdykoliv

KDE: Žeranovice

ZA KOLIK: zdarma



Nevíte, kam na výlet nebo prostě vyrazit do přírody? Poznejte třeba Tomášovu studánku, kterou najdete cca 30 m západně od Prštenského rybníka zvaného Kačák.

KROMĚŘÍŽSKO

Vyhlídka z Hrádku

KDY: kdykoliv

KDE: Žeranovice

ZA KOLIK: zdarma



Hrádek je nízký hřeben, který se vypíná z Fryštácké brázdy a odděluje od sebe Žeranovice a Rackovou. Poněvadž je převážná část kopce odlesněná, naskýtá se z ní překvapivě pěkný výhled. Pokud se vydáte i k ocelovému stožáru na vlastním vrcholu kopce, směrem na sever se ve 200 metrů vzdáleném lesíku ukrývají pozůstatky první žeranovické tvrze.

Zdroj: Deník/repro

Naučná stezka Rusavské chodníčky

KDY: kdykoliv

KDE: Rusava (pam.) – Rusava (kino) – Lukoveček (rozc.) – U Mostu (rozc.) – Za Vrchy (rozc.) – Skalný (rozc.) – Rusava – Hořansko (bus)

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Naučná stezka má celkem sedm zastavení a přístupnou formou seznamuje návštěvníky s vývojem krajiny a přírodou okolí obce Rusava a Hostýnských vrchů, s životem původních Rusavjanů a s místní faunou a flórou. Stezka začíná v centru obce u Památníku obce u obecního úřadu. Pokračuje do údolí po žluté turistické značce k dalšímu zastavení. Dále trasa pokračuje údolím podél říčky Ráztoka po cyklotrase č. 5038 až k rozcestí Ráztoka – U Mostu. Zde začínáte stoupat po žluté turistické značce na rozcestí Za Vrchy a k vrcholu Pardus (673 m n. m.). Stezka dále pokračuje po červené značce, až se kousek od rozcestí Klapinov napojí na trasu Naučné stezky Hostýnské vrchy. Nyní odbočíte doleva a urazíte asi 1,5 km k rozcestí a rozvalinám bývalého hradu Skalný. Odtud vás již modrá značka dovede zpět na Rusavu.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Naučná stezka profesora Rudolfa Haši

KDY: kdykoliv

KDE: Kunovice (žel. zast.) – Kunovice (centrum) – Kunovická hůrka (rozhledna) – Kunovice (železniční zastávka)

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Naučná stezka pojmenovaná po Rudolfu Hašovi se 12 zastaveními seznamuje návštěvníky s obcí Kunovice ležící na úpatí Hostýnských vrchů. Stezka začíná u vlakového nádraží Kunovice – Loučka, pokračuje přes obec až na vrchol Kunovické hůrky. Zde se nachází rozhledna. Méně zdatní turisté mohou rozhlednu obejít vyznačenou zkratkou. Trasa zpět vede kolem místa zaniklé středověké vsi Polomsko.

Zdroj: De

Rozhledna Pod Vojanskú

KDY: kdykoliv

KDE: Bystřice pod Lopeníkem

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Na východním Slovácku, nedaleko Bystřice pod Lopeníkem, se nachází zajímavá rozhledna. Dřevěná rozhledna je třináct metrů vysoká a na krytou vyhlídkovou plošinu, která se nachází ve výšce asi 10 metrů nad zemí, je potřeba vyšlápnout 44 schodů. Spatřit lze vodní nádrž Ordějov i masiv Lopeníku v CHKO Bílé Karpaty.

Zdroj: Deník/repro

VALAŠSKO

Virtuální výstavy Muzea regionu Valašsko

KDY: kdykoliv

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Lednové pošmourné počasí vás neláká k procházkách v přírodě? Nevadí. Pohodlně se usaďte a projděte si virtuální výstavy Muzea regionu Valašsko. Každý si zde najde to své. Malé i velké ornitology jistě potěší pestrá přehlídka ptáků i jejich zpěvů v rámci výstavy Život ve stromových dutinách (najdete zde).

Milovníkům historie se rozbuší srdce po zhlédnutí virtuální výstavy Zaniklé továrny, bezejmenní pracovníci, slovutní podnikatelé. Ta nabízí vhled do nového průmyslového odvětví, které se na Valašsku rozvíjelo od poloviny 19. století. Ano, jednalo se o výrobu nábytku z ohýbaného dřeva. Dozvíte se například, kde a jak dlouho se nábytek z ohýbaného dřeva vyráběl ve Vsetíně, a kdo v továrnách na nábytek z ohýbaného dřeva pracoval. Více najdete zde.

Děti si přijdou na své při zkoumání funkcí dalekohledu a jeho vývoje (zde). "Zvětšovací skla a čočky pro snadnější čtení lidé znali již ve 13. století, dalekohled byl ale vynalezen až mnohem později, na začátku 17. století. Definice říká, že se jedná o optický přístroj zvětšující zorný úhel, pod kterým lidské oči pozorují vzdálené předměty," zve na virtuální výstavu Příběh dalekohledu Muzeum regionu Valašsko.

Zdroj: z webu Muzea regionu Valašsko

S knihovnou můžete číst i nedostupná díla

KDY: kdykoliv

KDE: doma, on-line

ZA KOLIK: zdarma, je však nutné být registrován v knihovně



Jste praví knihomolové, většinu knih dostupných ve veřejných knihovnách či doma, již máte takzvaně přelouskáno na několikrát? A co takhle sáhnout po titulech, které nejsou na knižním trhu dostupné. Že to není možné? Vyzkoušejte novou on-line službu DNNT - Díla nedostupná na trhu zdarma a z pohodlí domova či odkudkoli a kdykoli ze svého domácího počítače. Zpřístupní vám tisíce digitalizovaných knih a dalších dokumentů (novin, časopisů atd.). Pro využití služby je nutná registrace do Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Projekt zprostředkovává a zajišťuje Národní knihovna České republiky. V případě zájmu o vstup do Digitální knihovny zašlete prosím e-mail na: dnnt@mvk.cz. Více informací pak najdete také na webu vsetínské knihovny nebo zde

Zdroj: Deník / Gabriela Stašová

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Odstartujte výšlapy na 32 vrcholů Beskyd

KDY: kdykoliv

KDE: Beskydy

ZA KOLIK:

Zdolejte 32 vrcholů Beskyd! Máte rádi výzvy a chcete pokořit pohoří Beskyd? Zdolejte 32 vrcholů v 1000 metrech nad mořem. Stačí vyjít na kopec, vyfotit se, zapsat si datum a čas do účastnické listiny a hurá na další kopec. Změnou v letošním ročníku je vynechání Lysé hory, která bývá celoročně přelidněná a pořadatelé jí chtějí nechat v letošním roce odpočinout.

Na památku zdolání vrcholů si lze objednat nákrčníky s logem výzvy a podpořit tak maminku statečného Štěpánka, který se potýká s celoživotním porušením periferních nervů v oblasti míchy. Během roku se uskuteční prodej limitované kolekce triček a dalších produktů 32 vrcholů, kdy výtěžek poputuje někomu, kdo to opravdu potřebuje.

V minulých ročnících byl podpořen částkou 140 tisíc korun Mobilní hospic Ondrášek, v roce 2018 Soukromá ZŠ pro děti s vadami Ostrava částkou 70 tisíc korun. Každý rok je vybrána organizace nebo přímo konkrétní osoba, které se ziskem z prodeje finančně pomáhá. Zdolání 32 vrcholů Beskyd je ideálním novoročním předsevzetím a turisté na splnění výzvy mají celý rok od ledna do prosince 2021.

Kocourek Modroočko v podání Divadla loutek

KDY: neděle 10. ledna 2021 od 17 hodin

KDE: on-line na webu https://www.dlo-ostrava.cz/

ZA KOLIK: 88 korun



I v průběhu ledna přináší Divadlo loutek Ostrava pravidelné nedělní online pohádky. Pro nejmenší diváky chystá například pohádky Kocourek Modroočko nebo Jak šlo vejce na vandr. Ostravští loutkáři se rozhodli nečekat na otevření divadel a již v průběhu prosince vysílali své pohádky online prostřednictvím živého streamu na jejich YouTube kanále. Online formou proběhla také premiéra nové pohádky Utíkej, myško, utíkej!, kterou divadlo muselo kvůli platným opatřením třikrát odložit. Odkazy ke sledování budou zveřejněny vždy pár dní před přenosem a každý je najde v sekci Novinky na webu Divadla loutek.