KDY: sobota 8. srpna od 12 hodin

KDE: areál TJ Sokol, Horní Bečva

ZA KOLIK: vstup volný

Dorazte do areálu TJ Sokol Horní Bečva od 12 hodin soutěžit, a pokud se na to necítíte, alespoň účastníky turnaje podpořte sportovním pokřikem. Po celou dobu budou připraveny atrakce pro děti, skákací hrad i plno soutěží a her. Občerstvení na akci bude zajištěno.