Okresní přebor Vsetín: Zašová – Leskovec, Lhota u Vs, - sd NH/VKK B (15.30). Vsetín III. třída: Val.Polanka B – Val.Senice (10.15), Růžďka - Ratiboř B, Velká Lhota - Dolní Bečva B, Jarcová – Mikulůvka, Lhotka n.B. - Bynina, Loučka – Branky, Kladeruby - Krhová B (15.30).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Březová – Huštěnovice, Záhorovice - Strání B (15), Kněžpole – Nezdenice, Bílovice – Prakšice, Slovácko C – Babice, Havřice – Březolupy, Jarošov – Nedakonice (15.30). Okresní soutěž Uherské Hradiště: Mařatice – Vážany (10.15), Uh. Ostroh B – Částkov (12), Suchá Loz - Starý Hrozenkov (15), Velehrad – Mistřice, Sušice – Stříbrnice, Hradčovice – Popovice, Bystřice p. L. - Žítková, Bánov - Bojkovice B /Pitín, Korytná – Komňa (15.30).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.