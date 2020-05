KDY: úterý 26. května - neděle 20. prosince 2020

KDE: první patro zámku Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: Vstupné 30 korun, snížené 25 korun

Žádáte o přímluvu svatého Antoníčka, když něco nemůžete najít? Víte, kdo je patronem lékařů nebo třeba myslivců? Navštivte s celou rodinou jedinečnou výstavu věnující se světcům a světicím. Mezi vystavenými díly budete moci spatřit svatou Kateřinu, Lucii, Archanděla Michaela, svatého Františka a další méně známé světce a světice.

"Barevné litografie, vydané na přelomu 19. a 20. století frankfurtským vydavatelstvím E. G. Maye, jsou dílem německého malíře Fridolina Leibera. Podobizny světců a výjevy ze života svatých, vydané se svolením limburgského biskupství, pro svou velikost a relativní dostupnost často našly cestu do mnoha míst ke zbožnému rozjímání a byly ve své době populární. Do valašských kapliček i domácností se šířily také díky rámařství Konstantina Doupovce – právě jeho donací se před půl stoletím tisky dostaly do muzejních sbírek."