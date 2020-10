KDY: do 30. listopadu

KDE: doma

ZA KOLIK: zdarma

Děti od 6 do 15 let mohou na daná podtémata následně vypracovat povídku, pohádku, báseň nebo komiks. Je to jen na nich. Své příspěvky mohou děti posílat do konce listopadu. Podrobné informace a podtémata najdou na webu vsetínské Masarykovy veřejné knihovny.

Zdroj: MVK Vsetín