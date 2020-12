Zapoj se do výzvy a kup knihu k Ježíšku

Lámete si každoročně hlavu s tím, co dát svým blízkým k Vánocům pod stromeček? Co takhle letos nadělit knihu? Zapojte se do vánoční výzvy Kup knihu k Ježíšku.

Kup knihu k Ježíšku | Foto: promo, z webu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

KDY: kdykoliv do 24. prosince

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma Cílem této kampaně je udělat hned dvojí radost. A to nejen obdarovanému, ale také lidem, jejichž živobytí je na knižním trhu v této komplikované době závislé. Výběr té správné knihy na míru je někdy opravdu tvrdý oříšek, proto na webových stránkách vsetínské Masarykovy veřejné knihovny můžete vyplnit jednoduchý formulář pomocí něhož vám obratem její knihovníci pošlou pár tipů na konkrétní knihy jak pro děti tak dospělé.