Zajděte na výstavu fotografií hub

Co Čech, to houbař. Houbaření je v nás silně zakořeněno. Pojďte se kochat houbami na unikátních fotografiích amatérského mykologa Jiřího Nováka. Výstava potrvá na chodbách lešenského zámku až do 20. prosince.

Hřib smrkový | Foto: Dana Křenková