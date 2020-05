KDY: pondělí - pátek od 9 do 15 hodin

KDE: Hvězdárna Vsetín,

ZA KOLIK: Plné vstupné 40 korun, snížené 25 korun a rodinné zakoupíte za 70 korun

Milovníci pozorování vesmírných objektů si tak po delší odmlce konečně přijdou na své. Otevřeno je denně, v pracovní dny, od pondělí do pátku vždy od 9 do 15 hodin. Navíc každý pátek od 21 do 23 hodin probíhají pravidelná pozorování večerní oblohy. Vstupné činí 40, snížené pak 25 korun a rodinné zakoupíte za 70 korun.

Exkurze a pozorování Slunce: Pracovní dny, 9:00–15:00 hodin – prohlídka hvězdárny (včetně venkovní meteorologické stanice), seznámení s dalekohledy, pozorování Slunce a projevů sluneční aktivity.

Večerní astronomická pozorování: Každý pátek, 21:00–23:00 hodin – květnové hvězdné obloze vévodí tři nápadné hvězdy Jarního trojúhelníku – Regulus ze souhvězdí Lva, Spica z Panny a Arcturus z Pastýře.