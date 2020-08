KDY: vernisáž v pátek 7. srpna od 16 hodin

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný

Jedná se o již tradiční fotografickou soutěž, kterou Muzeum regionu Valašsko vyhlašuje co dva roky. Letos vystaví na 70 nejzdařilejších fotografií amatérských fotografů, kteří letos fotili na téma Příroda a Lidé a kultura. Děti do 15 let mohli fotit volné téma.