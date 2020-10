KDY: neděle 4. října od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Zašová

ZA KOLIK: 100 - 120 korun v předprodeji, 150 korun na místě

Humorně laděný příběh s kriminální zápletkou se rozehraje na prknech zašovského Kulturního domu a diváky přenese zpět do druhé poloviny 70. let. Vstupné v předprodeji od 100 do 120 korun, na místě za 150 korun.