Zažeňte nudu a spolu s dětmi vstříc čarovným dnům, které se uskuteční ve čtvrtek a pátek vždy od 9 do 15 hodin na vsetínském zámku.

Při honbě za pokladem během Letního dobrodružství v Muzeu regionu Valašsko prozkoumají návštěvníci zámek Vsetín, zámek Lešná i vsetínskou hvězdárnu. | Foto: Muzeum regionu Valašsko

KDY: čtvrtek 30. a pátek 31. července vždy od 9 do 15 hodin

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: vstupné 40 korun, děti do 3 let zdarma