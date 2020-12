KDY: od pátku 11. prosince do neděle 7. února 2021

KDE: Muzejní a galerijní centrum, KOmenského 1, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 30 korun

Vyrazte spolu s celou rodinou na unikátní výstavu věnovanou právě fenoménu Igráček do Muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí. Vrátíte se zpět do svého dětství a vzpomínek a objevíte i nové figurky Igráčků v podobě Valacha a Valašky. Otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 17 a o víkendech od 13 do 17 hodin.