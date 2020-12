Nemáte ještě nakoupeny všechny dárky pro své blízké? Pak se přijďte inspirovat nebo rovnou nakoupit do valašsko-meziříčské Galerie Krásno.

Vánoční dekorace. | Foto: Andrea Jalůvková

KDY: do neděle 20. prosince, (pondělí až pátek od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. O víkendu pak od 13 do 17 hodin)

KDE: Galerie Krásno, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma