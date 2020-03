KDY: úterý 3. března do neděle 31. května od úterý do pátku (9.00-17.00), víkend (13.00-17.00)

KDE: Zámek Žerotínů - Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: Vstupné 50 korun.

Pak zavítejte od úterý 3. března spolu s dětmi na putovní výstavu Svět kostiček LEGO, která se koná v Zámku Žerotínů, ve 2. patře Muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí. Pro děti všech věkových kategorií je v rámci výstavy připravena také velká herna. Otevřeno od úterý do pátku od 9 do 17 hodin, o víkendu od 13 do 17 hodin. Vstupné 50 korun. Výstava trvá do května.