Jarní prázdniny začaly. Pokud jste nevyrazili nikam na hory a nemáte pro své děti ještě vymyšlený program, nezoufejte. Muzeum regionu Valašsko připravilo pro děti všech věkových kategorií opravdu bohatý program.

Tvořivé jarní prázdniny | Foto: ilustrační

KDY: středa 4. - pátek 6. března, (10 - 15 hodin/zámek Vsetín a hvězdárna); (9 - 16 hodin/ zámek Lešná)

KDE: zámek Vsetín, Hvězdárna ve Vsetíně a zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: 40 korun/den - zámek Vsetín a hvězdárna; 50 Kč, snížené 40 Kč (studenti a senioři) a 30 Kč (děti do 15 let), do 6 let zdarma - zámek Lešná