KDY: pracovní dny od 9 do 15 hodin

KDE: Hvězdárna, Vsetín

ZA KOLIK: ceník dostupný zde

I Hvězdárna Vsetín se znovuotevřela pro veřejnost a nabízí exkurze a pozorování Slunce, a to v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Večerní astronomická pozorování jsou plánována na páteční večery od 17 do 19 hodin. Podrobný program najdete na webu Muzea regionu Valašsko zde