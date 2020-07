Vždy vás uchvacoval skleněný svět, technika foukaného skla a sklářské umění? Pak si v první sváteční červencové pondělí udělejte radosta zavítejte od 9 hodin do Mlýnské doliny ve Valašském muzeu přírody v Rožnově.

Sklářský den | Foto: Jan Kolář

KDY: pondělí 6. července od 9 do 18 hodin

KDE: Mlýnská dolina, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: Vstupné 80 korun, děti do 15 let za 40 korun