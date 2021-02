Pokud jste milovníci španělské kinematografie a vyhledáváte filmy režiséra Pedra Almodóvara, pak by vám rozhodně neměl uniknout jeho nejnovější celovečerní snímek Bolest a sláva.

Bolest a sláva | Foto: z webu kina Metro 70

Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů, nyní se však jeho svět hroutí. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie a snaží se rozpomenout na touhu po své první lásce. Křehký snímek o životním bilancování najdete v on-line katalogu na webu Aerovod.cz - zde.