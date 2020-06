KDY: čtvrtek 25. - sobota 27. června

KDE: areál zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 390 korun - koncert V. Neckáře, třídenní vstupenka za 520 korun

Ačkoliv se vzhledem ke koronavirové situaci a omezením nedostaví všechny avizované hudební hvězdy, Valašskému špalíčku to rozhodně neubírá na jeho vážnosti a zaběhnuté tradici. Níže naleznete podrobný program na celé tři dny.

Za celou třídenní akci plnou koncertů zaplatíte 520 korun. Vstupné na koncert Vaška Neckáře za 390 korun.

Podrobný třídenní program Valašského špalíčku:

Čtvrtek 25. 6. 2020

20.00 Václav Neckář & Bacily (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

Pátek 26. 06. 2020

16.00 Emil Viklický & Luboš Andršt & Jan Hrubý j.h. - 40 let alba Capricornus (CZ) / Sál KZ

17.00 Impuls feat. Zdeněk Fišer (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Jiří Šlupka Svěrák (C.K. Vocal) & Stará kolena (CZ) / Sál KZ

19.00 Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Tony Ackerman & Zdeněk Jahoda (USA / CZ) / Sál KZ

21.00 Jazz Q (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

22.00 James Harries (UK) / I. nádvoří zámku Žerotínů

23.00 ZVA 12–28 Band - 30 let (SK) / II. nádvoří zámku Žerotínů

Sobota 27. 6. 2020

09.00 Wallachian Not – Psychedelic Breakfast: 50 let po Beatles – Audiovizuální pořad k výročí rozchodu legendy beatového věku uvádí Václav Seyfert

12.00 Sedmiranný blues – Triga C. K. Vocalu (CZ) / Sál KZ

13.00 Petr Linhart (CZ) / I. nádvoří zámku Žerotínů

14.00 Dáša Ubrová & Milan Kašuba - 80 let & Vincenc Kummer (CZ) / Sál KZ

15.00 Majerovy brzdové tabulky (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

16.00 Jakub Noha (CZ) / Sál KZ

17.00 C. K. Vocal a hosté - 50 let (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Ľuboš Beňa & Prospektori & Peter Bonzo Radványi j.h. (SK) / I. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 PBK Blues – Tribute to Nalepa Czech Volume (CZ) / II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 František Segrado & Něco hezkého (CZ) Sál KZ

21.00 Gerald Clark (JAR) / I. nádvoří zámku Žerotínů

22.30 Gary Moore Tribute Band feat. Jack Moore (UK)/ II. nádvoří zámku Žerotínů