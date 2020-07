KDY: pondělí 13. - čtvrtek 16. července od 9 do 17 hodin

KDE: Dům kultury, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný

Od pondělí až do čtvrtka si od 9 do 17 hodin můžete nakoupit nádherné oblečení nebo jím udělat radost svým nejbližším. Vybírat můžete kousky světových značek a to i z dětského a pánského sortimentu. Dorazte to omrknout.