Tanec, zpěv, folklor a tradice. V pátek začíná v pořadí již 3. ročník přehlídky uměleckých a folklorních těles – Ondrášova valaška.

Druhý ročník přehlídky folklorních a uměleckých souborů Ondrášova valaška v Rožnově pod Radhoštěm | Foto: Deník / Eva Lukášová

KDY: pátek 11. - neděle 13. září, v pátek od 15.30 na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

KDE: Masarykovo náměstí, Dřevěné městečko - Komorní amfiteátr a Podium na paloučku, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné do Dřevěného městečka přes den: plné 100, snížené 80, děti do 15 let 50 korun; večerní vstupné - dobrovolné v rámci benefičních vystoupení