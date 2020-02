KDY: neděle 1. března od 19.30

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč

Marianne Solivan Quartet:

Marianne Solivan (USA) - zpěv, Walter Phishbacher (USA) - klávesy, Petr Dvorský (CZ) - kontrabas, Ulf Stricker (D) - bicí

Talent zpěvačky MARIANNE SOLIVAN ji rychle zařadil ke strmě stoupajícím hvězdám newyorské jazzové scény. Marianne si prý nepamatuje okamžik, který ji přivedl k jazzu: "Prostě mne to jednou samo nakoplo". Ryzost prohlášení charakterizuje i její hudební styl. Neomylné swingování Elly Fitzerald, odvaha Betty Carter, střídmá věcnost Carmen McCrae, to vše najdete v hlase a projevu Marianne Solivan, který trumpetista Jeremy Pelt nazývá "moderním paradigmatem, po němž všichni jazzoví zpěváci bytostně touží."

Marianne se narodila v newyorském Queensu. Její rodina pak žila ve Venezuele, pak v New Jersey, a nakonec se usadila v Massachusetts, kde Marianne navštěvovala střední školu. V té době také začala zpívat, soukromě studovala klasický zpěv a vystupovala v lokálních hudebních a divadelních produkcích.

Po maturitě nastoupila na bostonskou konzervatoř se zaměřením na hudební divadlo. Po prvním ročníku si ale prodloužila prázdniny na tři roky a v té době vůbec nezpívala. Impulsem k rozhodnutí pokračovat ve studiu zpěvu souvisí s objevem hlasu, který se stal její největší inspirací: jde o hlas legendární Elly Fitzgeraldové. Sama vzpomíná: "Koupila jsem si čtyři nejpodivnější nahrávky pro jazzového nováčka: jednu z těch mnoha Elliných kompilací, záznam Dominique Eade, jedno slavné CD Niny Simone (Nina Simone Sings The Blues and At the Village Vanguard) a album Betty Carterové. Fitzgeraldová na ni ovšem udělala největší dojem: "V jejím hlase slyším obrovskou naději, i když třeba zpívá smutné balady," dodává. Marianne sice zpívala odlehčený pop, když nastupovala na věhlasnou bostonskou Berklee College of Music, ale ve škole postupně zrálo její rozhodnutí, učit se jazzovému zpěvu a dovědět se vše o jazzu. Získala zde dvojitý titul v oboru hudební představení a hudební vzdělávání, a sama pak jeden rok na Berklee College of Music vyučovala.

Poté nastoupila na New England Conservatory (Konzervatoř státu Nová Anglie), kde získala magisterský titul v oboru jazz. Vyzbrojena dvěma prestižními tituly a impozantním talentem, se Marianne Solivan přestěhovala v roce 2007 zpět do rodného města a o dva roky později bodovala ve finále newyorské Jazzmobile Vocal Competition (pěvecké soutěže Jazzmobile). V letech 2009 a 2011 procestovala Francii jako zpěvačka v inovativní hudební inscenaci Shakespearovy hry Julius Caesar.

Marianne Solivan zvládá vše: od velkých jazzových festivalových pódií a zpívání s big bandy, přes hraní v tradičních newyorských jazzových klubech se svou kapelou, až po intimní recitály v luxusních manhattanských restauracích, kde je doprovázena pouze pianistou. Bez ohledu na místo a obsazení, jsou milovníci jazzové hudby vždy uchváceni jejím projevem a vytříbeným stylem. Ne všichni jsou schopni formulovat, co je stejně jako výše zmíněho Jeremyho Pelta na Marianne Solivan přitahuje a fascinuje, ale jednoduše řečeno: “Jsou prostě nakopnuti”.

Marianne doprovodí významná osobnost moderní jazzové scény, klávesista WALTER FISCHBACHER se svou skupinou. Původem (podobně, jako legendární klávesista Joe Zawinul) rakouský hudebník již devatenáct let působí v New Yorku. Hudbě se věnuje od mládí, má za sebou mimo jiné pět let studia klasického piana a čtyři roky studia jazzového piana a kompozice ve Vídni. V běhu dlouhé hudební kariéry spolupracoval s mnoha slavnými jmény tohoto žánru, například s Wolfgangem Muthspielem, nebo Georgem Garzonem a u nás se etablovat jako klávesák Celluly New York trumpetisty Laca Decziho. V současné době vystupuje buď se svým triem, s bratrem Axelem či s kvartetem své ženy, zpěvačky Elisabeth Lohninger. Koncerty tohoto umělce, často přirovnávaného k legendám jako byli či jsou Joe Zawinul, Chick Corea a Herbie Hancock, jsou vždy silným zážitkem…

Zdroj: Karel Prokeš, dramaturg Jazz & bluesových dnů ve Valašském Meziříčí