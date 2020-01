KDY: do 31. března 2020

KDE: Galerie Na Radnici, Rožnov pod Radhoštěm

Černá, bílá i barevná je autorská výstava fotografií Josefa Koňaříka. Autora, jenž se tvůrčí fotografií zabývá více než 35 let. Fotografie vzniklé v ateliéru a exteriéru autor řadí do různých cyklů, vznikajících i několik let. „Dnešní možnosti ve fotografii jsou téměř bezbřehé, stačí je jen uchopit a přetavit do polohy autorovi nejbližší. Fotografie je především a hlavně o světle,“ říká fotograf Josef Koňařík. Výstava začíná 8. ledna a potrvá do 31. března. Je otevřená vždy v pondělí a středa od 8 do 17 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.