KDY: úterý 1. - neděle 13. září

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie, SVČ Domeček Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 287, I. nádvoří zámku Žerotínů a další

ZA KOLIK: vstupné dle jednotlivých akcí viz. níže

Dny města odstartují v úterý v 18 hodin varhanním koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie, na kterém se představí světově proslulý americký varhaník a profesor Nathan Laube. Podrobný program Dnů města naleznete níže:

PROGRAM

Út • 01.09. • 18:00 • kostel Nanebevzetí Panny Marie

Nathan Laube (USA)

Podzimní varhany 2020

Zahajovací koncert tradičního mezinárodního festivalu Podzimní varhany pořádaného ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, na kterém se představí světově proslulý americký varhaník a profesor Nathan Laube. Vstupné dobrovolné.

Pá • 04.09. • 15:00–20:00 • SVČ Domeček Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 287

Festival volného času s Domečkem

Festival volného času s Domečkem je akcí, na které budou představeny nejrůznější aktivity a možnosti trávení volného času v našem městě. Ukázky kroužků, workshopy, hudební vystoupení a zábava pro všechny věkové kategorie. Bude zde možnost navštívit parkourový workshop, slackline, discgolf zónu, ninja dráhu nebo si vyzkoušet trénink boxu. Můžete se těšit na taneční vystoupení, bubenickou školu nebo vaření a bylinkaření. Samozřejmostí je herní zóna pro děti nejen se skákacími atrakcemi. Na akci se také můžete rovnou přihlásit do příslušného zájmového útvaru a rezervovat si místo. Přijďte si užít svůj volný čas! Vstup do 6 let zdarma, ostatní 50 Kč.

So • 05.09. • 09:00–18:00 • I. nádvoří zámku Žerotínů

Bazárek pro dobrou věc III

Dobročinný bazar na podporu dvou handicapovaných dětí z Valmezu. Prodej darovaných věcí. Součástí programu jsou dílničky pro děti a prohlídka hasičského auta. Vstup zdarma.

Po • 07.09. • 18:00 • Muzejní a galerijním centru

Valmez foto 2020

Slavnostní vernisáž k 14. ročníku fotosoutěže. Hlavní téma Valmez černobíle, zvláštní kategorie Valmez v době koronaviru. Vstup zdarma.

Út • 08.09. • 09:00–15:00 • náměstí

Veletrh sociálních služeb

Prezentace poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. Zábavný a naučný program pro děti. Vstup zdarma.





St • 09.09. • 17:00 • velký sál Kulturního zařízení

Setkání na zámku

Tradiční koncert místních sborů a souborů v režii Cimbálové muziky Polajka. Zahrají: CM Polajka, Sdružených moravských sborů (Valmez, Vsetín, Olomouc), PS Pohoda, VSPT Bača. Vstup zdarma.



Čt • 10.09. • 09:00–17:00 • náměstí

Děti hurá bezpečně do školy / Den s BESIPem

Dopolední část akce bude od 09:00 do 13:00 patřit zejména školám. V rámci programu Děti hurá bezpečně do školy chystá Středisko volného času Domeček například putování po stanovištích za odměnou. Svou práci dětem představí hasiči, zdravotníci nebo strážníci městské policie a chybět nebudou soutěže ani další bohatý doprovodný program.

Odpoledne se pak až do 17:00 ponese v duchu akce Den s BESIPem pro všechny generace. Návštěvníci se mohou těšit na stříhání auta a záchranu osoby v podání hasičů, simulátory nárazu a přetáčení nebo výstavu automobilů, veteránů či rally speciálů. Český červený kříž ukáže správné postupy při oživování, poskytování první pomoci nebo sundávání přilby při nehodě motocyklisty. Vstup zdarma.

Pá • 11.09. • 09:00–17:00 • náměstí

Medový den

Celodenní akce pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi a školy zahrnující doprovodný kulturní program, cimbálovou muziku, soutěže pro děti, soutěž o nejlepší med, odbornou přednášku nejen pro včelaře a prodej různých druhů medu. Vstup zdarma.

Pá • 11.09. • 19:00 • Amfiteátr

Vlasta Redl a kapela & AG Flek

Dvě hudební legendy, jejichž cesty se kdysi spojily a pak zase rozdělily mimořádně na jednom pódiu. Vstupné v předprodeji 390 Kč.

So • 12.09. • 14:00–22:00 • Stříbrná ulička

Zažít Valmez jinak…

Živá ulička plná inspirace, kulinářských specialit a zajímavého programu. Zkrátka zažij město jinak! Vstup zdarma.

Ne • 13.09. • 15:00 • Amfiteátr, při nepřízni počasí kino Valmez

Filharmonie Bohuslava Martinů

Jedinečné vystoupení zlínského filharmonického tělesa pod širým nebem. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. Abonenti Koncertního předplatného 100 Kč.