KDY: čtvrtek 20. srpna od 19 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Co Marka motivovalo, aby dal výpověď v práci, sbalil si jen to nejnutnější a odletěl na druhou stranu světa? Co je to projekt Dobroběžka a jaké nástrahy ho potkali po cestě z Nového Dillí až do Singapuru? To vše a mnohem více v jeho fascinující přednášce od 19 hodin na I. nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Vstupné zdarma.