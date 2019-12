KDY: pátek 29. listopadu ve 20.00

KDE: Klub No 7 U Splavu

ZA KOLIK: 170,-

Skupina Poutníci, legenda České country hudby, působí na naší hudební scéně již 49 let. V pátek přijede kapela potěšit své fanoušky do Vsetína, kde odehraje svůj koncert v klubu No 7 U splavu.

Během programu zazní poutnické hity jako jsou písničky Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary, ale i skladby z oblasti americké country hudby a kapelové novinky.