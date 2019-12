KDY: od 28. listopadu, 16.30

KDE: Galerie Petrohrad, Zubří

Prodejní výstavu autorských šperků Vojtěšky Vlčková a Sylvy Šmardové hostí od 28. listopadu Výstavní galerie Petrohrad v Zubří. Expozici nazvanou Stříbrné dny vánoční zde bude možné navštívit do 15. prosince.

První z vystavovatelek, akademická sochařka Vojtěška Vlčková z Prahy, v současné době žije v Křovicích u Dobrušky. Ve své dílně vyrábí originální šperky z bronzu s příměsí mosazi. Šperky Vojtěšky Vlčkové jsou k vidění a dostání v galeriích v Praze, Hradci Králové, Brně, Zlíně nebo Uherském Hradišti. „Cínové šperky Sylvy Šmardové jsou originálními produkty z Beskyd a pro osobité plastické zdobení jsou vyhledávanými šperky, které ženy využijí při každé příležitosti,“ doplňuje k druhé vystavovatelce Erika Ondřejová z Muzea Zubří.

Vernisáž šperků se ve Výstavní galerii Petrohrad uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu od 16.30 hodin. Hudebně ji doprovodí Hudci z pasek – gajdošská muzika z Rožnova pod Radhoštěm ve složení Jaroslava Chamilla, Rostislav Vinkler a Pavel Číp.

Výstava bude otevřená do neděle 15. prosince, vždy v úterý, čtvrtek, pátek, sobotu a neděli od 14 do 17 hodin. Během adventního rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli 1. prosince bude výstava otevřená od 14 do 18 hodin. Pro skupiny lze domluvit i individuální prohlídku mimo tuto běžnou otevírací dobu.