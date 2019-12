KDY: středa 11. prosince, 19.00

KDE: Kulturní zařízení Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 390 Kč

Posledním letošním divadelním představením v Kulturním zařízení bude dojemná komedie, která je výzvou všem ženám a oslavou jejich síly postavit se nepřízni osudu. Nese název The Naked Truth neboli Odhalená pravda. Do Valašského Meziříčí s ní přijedou ženy z Divadla Bolka Polívky, a to ve středu 11. prosince. Vstupenky seženete také v předprodeji.

Síla tance, přátelství a porozumění propojí šest žen a přiměje je odhalit o sobě pravdu a dokáže, že stojí za to čelit nepřízni osudu, ať jakkoli krutému. Ty se setkávají na kurzu pole dance ve venkovské tělocvičně. Každá od tance u tyče očekává něco jiného: zvýšit si sebevědomí, shodit pár kilo, získat nebo si udržet chlapa, vdát se anebo se vydat za vytouženou kariérou. I přes nejrůznější dívčí třenice a neshody se ve chvíli, kdy se jedna z nich dozví krutou zprávu o svém zdravotním stavu, semknou a nově nabyté taneční zkušenosti využijí v benefici ve prospěch charitativního projektu.

Kvalitní herecké obsazení je základním předpokladem úspěšné inscenace. Nejinak je tomu i v tomto uvedení, kterému vévodí charismatická držitelka Českého lva Gabriela Míčová. V The Naked Truth se diváci setkají i s dalšími herečkami, které znají z televizních obrazovek Petrou Špindlerovou, Klárou Apolenářovou, Annou Stropnickou, Hanou Kusnjerovou nebo Alžbětou Vaculčiakovou a v neposlední řadě i s nepřehlédnutelnou Alenou Hladkou a talentovanou Natálii Tichánkovou.

Tato komedie byla ve Velké Británii uváděna s velkým úspěchem a skvělou odezvou diváků i kladně přijata odbornou divadelní kritikou. Po premiéře v Manchestru v roce 2008 sklízela zasloužené ovace během turné po celé Velké Británii. Na úspěchu The Naked Truth mělo jistě podíl i velmi kvalitní herecké obsazení v čele s Maureen Nolanovou a Julií Buckfieldovou, držitelkou ceny Laurence Oliwiera. The Naked Truth je s velkým úspěchem inscenována po celém světě v nedávné době například v Austrálii a na Novém Zélandě.

Vstupenky na divadelní představení jsou k dostání v Turistickém informačním centru ve Valašském Meziříčí a také online na stránkách www.kzvalmez.cz. Pokud nedojde k vyprodání míst, tak bude možné vstupenky pořídit také na místě.

Zdroj:

Ondřej Smolka

PR manager

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p.o.