KDY: 9. až 12. ledna 2020

KDE: foyer Kina Vatra ve Vsetíně

ZA KOLIK: zdarma

Použité i nepoužité plakáty zdarma ve foyer kina Vatra. Přijďte a vyberte si. Burza se koná od 9. do 12. ledna vždy během pokladních hodin kina, tj. od pondělí do pátku od 13 do 19.30 hodin, v sobotu a neděli od 15 do 19.30 hodin.