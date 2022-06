Neměl to jednoduché už od doby, co nastoupil na trůn. Když jeho otec belgický král Albert II. oznámil, že 21. července 2013 odstoupí a přenechá místo svému nejstaršímu synovi, třiapadesátiletému korunnímu princi Philippovi, ve velké části monarchie to vzbudilo nevoli.

Přestože má belgický král spíše ceremoniální roli, je jedním z mála sjednocujících prvků v jinak rozdělené zemi, ve které získávají stále větší moc regionální vlády valonské a vlámské části země.

Jenže následník trůnu Philippe se do té doby jevil spíše jako bojácný a nevýrazný a v zemi nastaly obavy, zda svou novou roli vůbec zvládne, protože na veřejnosti se často cítil nesvůj. Naopak velké naděje vkládali do nové královny Mathilde, která vždy vystupovala sebejistě a uměla to s médii. Philippe si navíc v roce 2004 proti sobě popudil část Vlámů, když v jednom rozhovoru prohlásil, že nepřipustí, aby strana Vlámský zájem rozbíjela Belgii.

Hádky a rozepře s otcem

Už první rok Philippovy vlády se ukázalo, že obavy byly na místě. Ne však z důvodu nelibosti veřejnosti – podle průzkumů se králi dařilo, za dobrého panovníka ho označilo šedesát procent Belgičanů, a to i v republikánsky naladěné vlámské části Belgie. Na povrch však vyplavaly rozepře s otcem.

Král Albert II. se rozhodl dělat si věci po svém, i když už nebyl hlavou státu. I přes zákaz svého syna vydával tisková komuniké o stavu Philippova bratra, který tehdy ležel v umělém spánku, veřejně se vyjadřoval k tomu, že nesouhlasí s výší královské apanáže (z 11 milionů eur začal dostávat ročně jen přes 700 tisíc eur) a sám se také rozhodl poskytnout velký televizní rozhovor ke svým osmdesátým narozeninám, ve kterém prozradil mnoho ze soukromí královské rodiny.

Šokoval například prohlášením, že vyrůstal zcela odříznutý od okolního světa a ještě ve 24 letech směl opustit královský palác jen třikrát v roce, a také pronesl, že jeho děti trpěly těžkou manželskou krizí, která otřásala jeho vztahem s královnou Paolou. To už bylo na Philippa víc než dost. Situaci paradoxně pomohlo úmrtí šestaosmdesátileté královny Fabioly, vdovy po někdejším králi Baudouinovi, Albertově bratrovi. Média se alespoň na chvíli začala zaobírat něčím jiným, což dalo králi čas, který potřeboval.

Už dříve vyšlo najevo, že král Albert II. má pravděpodobně nemanželskou dceru – belgickou umělkyni Delphine Boëlovou. Ta se ho rozhodla žalovat a požadovala u soudu provedení testu DNA, což Albert II. odmítl. Soud jí ale v roce 2019 vyhověl a král Albert II. se musel testu podrobit, jinak by mu hrozila pokuta v přepočtu 134 tisíc korun denně do doby, než by vzorek DNA poskytl. V lednu 2020 pak pod tlakem důkazů přiznal, že je biologickým otcem Boëlové.

To samozřejmě v zemi vzbudilo značný poprask, král Philippe ale zachoval chladnou hlavu a se svou nevlastní sestrou se sešel v královském paláci. Ve společném prohlášení pak uvedli, že to bylo velmi milé setkání a měli hezkou příležitost se během dlouhého a plodného rozhovoru poznat. Král veřejně přislíbil, že by i dál chtěl se svou nevlastní sestrou udržovat kontakt a potvrdil, že získala titul belgická princezna.

Omluvil se Kongu

Ještě tentýž rok se také jako první belgický panovník omluvil za násilí a krutosti, kterých se dopouštěli zástupci jeho země v době koloniální nadvlády v Kongu. Učinil tak v dopise, který zaslal prezidentovi Félixovi Tshisekedimu u příležitosti 60. výročí nezávislosti Konžské demokratické republiky.

„Chtěl bych vyjádřit svou nejhlubší lítost nad těmito zraněními z minulosti, jejichž bolest je nyní oživena diskriminací, která je v našich společnostech stále příliš přítomná,“ napsal král a dodal, že bude pokračovat v boji proti všem formám rasismu. „Povzbuzuji k reflexi, kterou inicioval náš parlament, aby byla naše paměť definitivně uklidněna.“

Další plusové body naopak získal Albert II., když se s manželkou Paolou nechal mezi prvními v královské rodině naočkovat. Totéž se bohužel nedalo říci o rodině krále Philippa. Když se jeden z jejích mladších členů nakazil virem, byli král a královna nuceni zrušit události ve svém programu a museli jít na sedm dní do dobrovolné karantény.

Skóre si ale vylepšili při zničujících povodních, které zasáhly střední Evropu v červenci 2021 a poničily i belgickou provincii Lutych, kam král Philippe a královna Mathilde ve dnech bezprostředně po událostech opakovaně zavítali, aby šokovanému obyvatelstvu poskytli útěchu.

A velkou podporu veřejnosti mají i nyní, když vyšlo najevo, že otevřou své vlastní domovy ukrajinským rodinám prchajícím před pokračující ruskou invazí. Tři královské nemovitosti nechali přeměnit na rodinné bydlení. „Lidé, kteří to budou potřebovat, zde mohou zůstat, jak dlouho to bude nutné,“ dodal Jan Smets, prezident Royal Trust.