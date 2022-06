Jak byste zhodnotila své řidičské dovednosti? Troufám si říct, že jsem dobrá řidička, což říká asi každá ženská. Ale v tomhle jsem skoro jako chlap. Jeden čas jsem se orientovala velmi obstojně v autech, teď už jsem to ale přestala sledovat. Vybírám si nové a trochu se v tom topím. (smích) Jinak řídím přes pětadvacet let, začala jsem v šestnácti v Americe.

Bourala jste někdy?

Samozřejmě, měla jsem jednu ošklivou bouračku i s dcerou. Nebyla to úplně moje vina, protože mi vjel pod kola kluk, motocyklista, z vedlejší ulice a nedal mi přednost. Ale bylo to velký, smetla jsem betonový sloup, auto se dvakrát otočilo přes strechu, je zázrak, že jsme to přežily. Dost mě to tehdy vyděsilo a myslím, že od té doby řídím mnohem líp, protože jsem víc ve střehu a mám pořád připravenou nohu na brzdě. Do té doby jsem jela přes křižovatku a říkala si, že mám zelenou. Až když se vybouráte, tak vám dojde, že zelená není všechno. Hodně mě to ponaučilo.

Vaše dcera loni v březnu porodila dceru Olivii, vy máte tříletého chlapečka. Jaká jste babička?

Na prd. Přiznávám. Těšila jsem se, až Jessie bude mít dítě, ale fakt to ve třiačtyřiceti letech nechápu, jak jsem ve dvaadvaceti zvládala dvě malé děti. Ta energie byla před těmi dvaceti lety mnohem větší. Teď když je hlídám dvě hodiny, jsem úplně vyřízená. (smích) Jsou v nejvíc debilním věku. Leemu je tři a půl, takže na Oli žárlí. Začala chodit a zjistila, že má dlouhé vlasy a že ho tahání bolí, takže začínají být rvačky, je to docela náročný. Občas jsem vyřízená.

Jste zpětně ráda, že jste se pustila do třetího dítěte?

Klidně bych měla ještě deset dětí. Rodila bych jak na běžícím pásu. (smích) Měla jsem pohodová těhotenství, hned jsem sundala kila, vše v pohodě.

Jak se vám podařilo dostat se zpět na svou váhu?

Když jste na to sama, nemáte uklízečky a chůvy a pořád kolem dětí běháte, tak to jde rychle dolů. Mně to šlo bez problémů.