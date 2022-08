Psalo se, že chcete naši republiku opustit?

Ano, zvažovali jsme odjezd z Česka na Severní Kypr, ale nakonec jsme to tento rok zavrhli, protože by bylo vše moc narychlo. Původní plán byl odjezd až za rok, ale poté, co jsme se dozvěděli, že by David musel nastoupit do třídy o rok výš, tedy rovnou na druhý stupeň, chtěli jsme odjezd zvládnout už v září, aby to pro něj nebyl takový mazec. Ale bohužel jsme odjezd logisticky nezvládli, měli jsme na přesun dva měsíce, takže jsme zatím vše o rok odložili.