Alžběta II., celým jménem Elizabeth Alexandra Mary, se narodila 21. dubna 1926 jako nejstarší dcera prince Alberta (později krále Jiřího VI.) a jeho ženy Elizabeth. Jako malé se jí nejdřív dostávalo domácí výuky a později, aby se mohla stýkat s ostatními děvčaty svého věku, navštěvovala dívčí školu založenou na principu skautského hnutí, organizovanou Buckinghamským palácem.

Učila se tam přednášet, plavat, tančit, jezdit na koni, vařit, starat se o děti a vyšívat. Kromě toho dostávala soukromou výuku o britských dějinách, ústavním právu, anglikánském náboženství a cizích jazycích.

Válečná doba

Ve čtrnácti letech absolvovala své první vystoupení v rozhlase. Z Windsorského hradu oslovila britské děti během populárního programu BBC Children’s Hour, aby podpořila jejich naděje v době evakuace před nepřátelskými nálety. V necelých devatenácti letech se připojila k ženskému pomocnému sboru jako nižší důstojnice Alžběta Windsorová. Cvičila se v řízení a údržbě vojenských nákladních vozidel, dosáhla funkce mladší velitelky (mimochodem je jediným žijícím panovníkem, který v době druhé světové války sloužil v uniformě).

Do svého budoucího manžela – Philipa, prince řeckého a dánského – se Alžběta zamilovala už ve svých třinácti letech po jejich setkání ve škole královského námořnictva v Dartmouthu. Není divu – Philip byl mimořádně pohledný sošný muž a podle odborníků měl co do svého původu modřejší krev než Alžběta.

Na druhou stranu ale nebyl finančně zajištěný. Dalším „škraloupem“ v jeho životopisu bylo to, že se jedna z jeho sester provdala za německého šlechtice napojeného na nacisty. Kontroverze utichly poté, co se korunní princezna a její vyvolený vzali 20. listopadu 1947. O rok později, 14. listopadu 1948, se narodil první z jejich čtyř potomků, syn Charles (dalšími jsou princezna Anna a synové Andrew a Edward).

Nástup na trůn

Když v únoru 1952 podnikal sledovaný pár cestu po světě, v Keni jej zastihla smutná zpráva o úmrtí Alžbětina otce, krále Jiřího VI. Pro pětadvacetiletou princeznu nastalo jedno z nejtěžších období jejího života. Ze zármutku po smrti otce se musela velmi rychle vzpamatovat, neboť na ni čekal trůn.

I když se fakticky vlády ujala okamžitě po králově smrti, korunovace ve Westminsterském opatství se odehrála až po patnácti měsících, 2. června 1953. Alžběta se tak stala hlavou Spojeného království a dalších patnácti zemí náležících do sdružení Commonwealth realm. Zároveň je i nejvyšší představitelkou anglikánské církve.

Přestože byla vždy elegantně ustrojená královna populární, nevyhnula se několika nepříjemnostem. Při oficiálních oslavách jejích narozenin v červnu 1981 vyskočil z davu psychicky labilní mladík a šestkrát na královnu, která právě jela kolem na koni, vystřelil. Náboje ale byly slepé a Alžběta II. pokračovala v jízdě.

O rok později do její ložnice v Buckinghamském paláci vnikl cizí muž. Jak potom proniklo na veřejnost – zůstala klidná a asi deset minut do příjezdu policie s ním mluvila.

V Česku i na Moravě

V roce 1996 navštívila britská panovnice Česko – do Prahy přiletěla s princem Philipem v rámci „středoevropského turné“. Ubytována byla v Lichtenštejnském paláci a nejprve se setkala na Pražském hradě s prezidentem Václavem Havlem. Pak spolu povečeřeli – Alžběta II. měla možnost okusit mimo jiné i svíčkovou.

Následující den odletěla z Prahy do Brna, kde s prezidentem Havlem pozdravila z Nové radnice místní občany shromážděné na Dominikánském náměstí a následně prošla celým náměstím Svobody. Návštěvu Brna ovšem absolvovala bez svého manžela, který si místo toho prohlédl Kutnou Horu a slavný chov koní v Kladrubech. Poslední den návštěvy věnovala panovnice prohlídce Staroměstské radnice. Filip se ve stejné době účastnil pietního aktu u pomníku padlých československých vojenských letců v době II. světové války a prohlédl si i pražské pivovary. Společně s Alžbětou II. pak sledoval odbíjení Staroměstského orloje.

„Má humor jako šotek. Je s ní vskutku vždy zábava,“ uvedl na adresu panovnice, s níž strávil spoustu hodin, český sochař Franta Bělský původem z Brna. Měl totiž tu čest portrétovat nejen ji, ale i čtyři generace její rodiny – královnu matku, prince Philipa, syna Andrewa a vnuka Williama.