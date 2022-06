Tkadlec Josef Fidler: E-shopy? Je to degradace rukodělné práce

Josef FidlerZdroj: Deník/Romana NetolickáTkadlec Josef Fidler s tituly "Nositel tradice lidových řemesel" a "Srdcař roku 2022" už sedm let sídlí v historické části města Hlinska zvané Betlém. Do stavení z roku 1799 se opět vrátilo ruční tkaní a získává věhlas už i za hranicemi Česka.U dveří domku, ve které Josef Fidler téměř denně pracuje na tkalcovských stavech visí tabule s upozorněním že dovnitř mohou jen ohlášené návštěvy."Na setkání s ruční prací si musíme vzájemně udělat čas. Tohle stavení, ve kterém pracovali a žili hlinečtí tkalci má jedinečnou atmosféru, která dokáže podtrhnout už málem zapomenuté řemeslo" vysvětlil Josef Fidler.

Právě kvůli autentičnosti a náročnosti tkané práce by nikdy své výrobky neprodával na e-shopech. Podle jeho přístupu k práci by se jednalo o degradaci významu ruční práce."Nebudu prodávat své zboží aniž by ho zákazníci viděli na vlastní očí. Pouze osobní návštěvou tkalcovny mohou pochopit nejen pracovní postup výroby, ale také hodnotu ruční práce."A ještě jedno ho zaráží - sleva na ručně zhotovené dílo. "To má přece trvalou nebo i rostoucí hodnotu a nelze ho jen tak zlevnit", pozastavil se hlinecký tkadlec, který již před časem navázal spolupráci i přátelství s renomovanou módní návrhářkou Beatou Rajskou, která ve své práci využívá i zde se rodící žinylku.

Zdroj: DeníkVlasová tkanina s výraznými řádky vzniká jedinečnou ručně tkanou technologií. Vznikla ve Francii, nesoucí počeštěný název (chenille - housenka). Zvláště na Hlinecku se stala od roku 1880 významným oborem ručního tkalcovství, především zásluhou místního továrníka Josefa Laška, který technologii poupravil a za zdokonalení výroby žinylky obdržel od císaře Franze Josefa v roce 1892 nejvyšší státní ocenění Zlatý kříž.

V současné době je ručně tkaná žinylka zapsaná na "Seznam nemateriálních kulturních statků tradiční lidové kultury České republiky" a tím se její obnovená výroba stala kulturní památkou.Josef Fidler vrátil zapomenuté žinylce život a tomu napomohla i Beata Rajská. "Paní Beata byla tou nejlepší volbou pro unikátní technologii. Chtěl jsem dát žinylce současný vzhled aby byla nositelná pro současné dámy. A kdo jiný by mohl náročný úkol splnit než ona?

Naučila mě také spoustu jiných věcí, jednou z nich se umění dívat se na ruční práci jiným pohledem, jít do skutečné hloubky rukodělné práce. Nejdůležitějším poznatkem, který jsem od ní získal a naučil se je vážit si své práce a nesnižovat její hodnotu" zdůraznil Josef FidlerHlinecký tkadlec v poslední době hodně spolupracuje s motorkáři, kteří objevili kouzlo a krásu jeho šátků v ikonických barvách strojů Indian a skútrů Vespa. Šátky, navržené speciálně pro tyto dvě legendární značky, se vyznačují decentním zpracováním v němž vyniká výrazný dezén.

Josef Fidler prezentuje svoji tkalcovskou práci i ve skanzenu na Veselém Kopci, kde pěstuje a zpracovává dnes již vzácnou rostlinu - len přadný a v rámci speciálních komentovaných prohlídek přibližuje lnářství návštěvníkům tohoto pohádkového místa.Několikrát byla jeho práce představena v televizních pořadech "Co naše babičky uměly a na co jsme již zapomněli" a v "Toulavé kameře".Jeho hlavní práce se ale soustředí do chalupy na Betlémě v Hlinsku, kterou má od roku 2015 v pronájmu od Muzea v přírodě Vysočina a snaží se jí navrátit původní tkalcovský ráz. A to se mu daří. Při nedávné rekonstrukci byly odstraněny pozůstatky bývalého využití stavení, interiér vybílen postaru vápnem, na původní místo přistavěna pavlač a nyní je již dokončena i místnost pro hosty navozující příjemnou atmosféru.

"Tohle všechno na zákazníka, který si přijde pro zboží neskutečně dobře působí. A když hotové dílo předávám, pozoruji jeho oči, které poví vše", uzavřel Josef Fidler.Je si sice vědom, že pro své tkalcovství, aby nezaniklo bude potřebovat následníka. Zatím se sice žádný vhodný adept nenašel, ale bezpečně ví, že se ten správný člověk, který bude v tkalcovské tradici pokračovat, najde.V řemesle se nedá nic ošidit a vidina rychlých a snadných zisků je také mylná. Bude to tedy člověk. který bude naplno splňoval jeho životní krédo "Ruční tkaní…s láskou".