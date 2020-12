Na tuhle olympiádu se těšil celý svět. Po hrách v Riu, na nichž bylo znát, že si země karnevalů ukousla velké sousto, se čekala japonská vstřícnost, uctivost a preciznost.

Jenže právě před rokem se z Číny šířil přízrak jménem koronavirus. Svět včetně Japonska byl v šoku. Nemoc covid-19 si vybírala oběti, a tak se 24. března japonský kabinet a Mezinárodní olympijský výbor rozhodly hry odložit na rok 2021. Začít mají 23. července.

Ovšem posunout čtyři měsíce před začátkem mamutí akci bylo bolestivé. Japonci měli na jaře prakticky hotovo a země vycházejícího slunce dolaďovala detaily. Prodávaly se vstupenky a olympijská štafeta už cestovala po souostroví, i když si ji vzhledem k zhoršující situaci nepředávali běžci, ale oheň přepravovalo vozidlo.

Protahování kariéry

Svět přišel o báječnou podívanou. Je otázkou, jestli se jí za sedm měsíců dočká a v jaké podobě. Pro některé starší závodníky mělo Tokio znamenat loučení s kariérou. Tyto Vánoce by už trávili v poklidu sportovního důchodu, ale místo toho dál trénují, doléčují šrámy a krátce po Novém roce budou odjíždět do teplých krajin na soustředění.

Jednak nechtějí přijít o olympijskou atmosféru a ovace, Češi navíc poslali do nebe slib Věře Čáslavské, že se v Tokiu, kde v roce 1964 získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili, pokusí navázat na její triumfy. Její následníci se chtěli už letos přihlásit k odkazu famózní gymnastky, ale většina to zvládne s ročním odkladem. A to i přesto, že jim to přineslo problémy s přerušením tréninku během dvou nouzových stavů a často i s motivací.

Zuzana Hejnová byla brzy rozhodnutá, že si kariéru protáhne. „Takhle bych se loučit nechtěla. Myslím, že příští rok to bude mnohem lepší,“ věří překážkářka. Podobně mluví i veslař Ondřej Synek: „Beru to tak, jak to je. Spíš se snažím doufat, aby hry vůbec proběhly.“

To bikera Jaroslava Kulhavého myšlenky na Tokio opustily. Držitel zlata z Londýna si nedává velké šance. „S olympiádou počítám už jen v nouzovém plánu. Muselo by se mi začít nebývale dařit, ale přibývající věk nejde s rychlostní disciplínou, jako je cross country, dohromady,“ konstatoval.

Nejistota pokračuje

Jestli olympiáda skutečně proběhne, nedokáže nikdo zodpovědně říct. Šéf olympijského hnutí Thomas Bach i japonští představitelé však tvrdí, že určitě bude. Chystají se čtyři varianty scénářů, podle nichž se budou odvíjet konkrétní opatření. Základem budou testy. Na sportovce čekají každé čtyři až pět dnů a před příjezdem do největšího města na světě se po nich bude vyžadovat nejdéle tři dny staré negativní osvědčení.

Navíc prý zafungovala asijská rivalita. Peking má v únoru 2022 uspořádat zimní olympiádu a Japonci si nemohou dovolit, aby čínský rival uspěl a oni – nehledě na dodatečné náklady – něco nezvládli. A přes to šinkanzen nejede.