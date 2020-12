Šedivý první březnový den, v Itálii se rozjížděla pandemie koronaviru a nikdo netušil, co přijde… „Mám sen. Chtěl bych si zahrát na Euru,“ řekl v rozhovoru pro Deník reprezentant David Pavelka. Jeho rehabilitace po vážném zranění postupovala pomalu a s ním to nevypadalo dobře… Zakrátko ovšem přišel šok: fotbalový šampionát nebude. Tedy alespoň ne v roce 2020.

Kdepak slavnostní výkop v Římě, 12. června měla Itálie plné ruce práce jinde (byť dnes vypadá číslo 163 pozitivních případů za den skvěle). Fotbal se vracel k životu pomalu, i když nakonec se ve většině zemí lidé dočkali korunovace nového šampiona. Dohrála se i Liga mistrů.

Odložení turnaje přineslo také pozitiva – právě pro Pavelku a další zraněné hráče. Tahoun anglické reprezentace Harry Kane nebo belgická hvězda Eden Hazard by mohli vyprávět.

Asi už nemá smysl řešit, co by bylo, kdyby… Hleďme do budoucnosti. Jaký bude turnaj v roce 2021? Hráči naberou zkušenosti, někteří ztratí formu, někdo zase vypadne. Češi by však mohli z nastalé situace těžit.

Mezi elitou

Podívejte se sami, jak stmelený národní tým zvládl podzimní zkoušku. Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého vybojovali postup do elitní skupiny Ligy národů. Jakub Jankto nadchl svými kousky, do reprezentace nakoukl mimořádně talentovaný sparťanský teenager Adam Hložek. Znovu o sobě dal vědět „žolík“ Zdeněk Ondrášek.

Samozřejmě, situace je stejná pro všechny. Ale někde budou mít rozhodně problém – třeba Němci nezvládají generační obměnu (viz výprask ve Španělsku 0:6), mistři světa Francouzi zase nedávno prohráli s Finy.

Kdo ví, jaké bude Euro. Ale bude, doufejme.