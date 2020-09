Kolik tu pracuje soudců a kolik soudkyň?

Třináct a dvě.

Podobné je to v celé české justici?

Celkově je v ní asi šedesát procent žen, ale čím jdete výš, tím jich ubývá. Donedávna ani jeden předseda krajského, vrchního, nejvyššího či ústavního soudu nebyla žena. V posledních měsících se to ale změnilo a máme tři předsedkyně krajských soudů. Tato funkce je rozhodující pro personální politiku a kolegium předsedů krajských soudů je důležitý poradní orgán ministryně spravedlnosti. Je to potěšující signál, který mimo jiné ukazuje, že výběrová řízení byla transparentní. A ty ženy do nich šly, protože cítily, že mohou uspět.

Zdroj: týdeník VlastaPřesto je ale žen ve vedoucích pozicích málo. Říkáte, že se mezi třicítkou a čtyřicítkou z oboru vytrácejí.

V tomto období se začínají budovat větší kariéry – postup z doktorátu na docenturu, z okresního soudu na krajský… Ženy se „vytrácejí“ často kvůli mateřským povinnostem, které je v kariéře zpomalí. Svou roli hraje i tradice – v drtivé většině českých rodin je hlavní pečovatelkou stále žena. Pro některé mladší ženy, s nimiž se setkávám, je založení rodiny či péče o stárnoucí rodiče natolik důležitá, že často své profesní cíle obětují možnosti vybudovat si osobní život. Kromě slaďování osobního a pracovního života bývá důvodem „vytrácení“ i větší zdrženlivost žen v sebeprosazování. Možná i proto se tím zabývám – chci jim dodat sebedůvěru a přesvědčit je, že pokud chtějí, dosáhnou toho.

Jak by to mělo být ideálně?

Aby ženy nemusely volit mezi osobním a pracovním životem. Aby je tomu společnost nevystavovala, což je nejsmutnější, a aby se nezbavovala jejich zkušeností z péče o rodinu, které se dají v řídících pozicích dobře využít. I u nás jsou ženy, které dokázaly skloubit spokojený rodinný život s pěknou kariérou, obvykle za velké podpory partnera. Ale například v západní Evropě jsou dlouhodobě veřejné politiky organizované tak, aby rodiče vůbec nebyli vystaveni volbě, zda mít děti, nebo se věnovat kariéře.

Celý rozhovor si přečtete v týdeníku Vlasta, který je právě v prodeji.

Kromě toho v aktuálním vydání mimo jiné najdete:



Jak bude vypadat manželství po roce 2050? Roli sehrají nové technologie, větší tolerance i otevřenost volné lásce. Nebo ne? To, co se právě děje s manželstvím, se podobá sexuální revoluci 60. let, kdy v tradičních hodnotách nezůstal kámen na kameni, tvrdí američtí psychologové a sociologové. „Mezi roky 2010 a 2020 došlo k tak dramatické revoluci v definici manželství po právní, emoční i sexuální stránce, že to v historii nemá obdoby,“ tvrdí expertka na párovou terapii Tammy Nelson.



V životopisném dramatu Šarlatán představuje Ivan Trojan legendárního léčitele, v černé komedii Bourák věčného frajera. Ve filmu i na divadle jde Ivan Trojan z role do role, v soukromí je už skoro třicet let věrný jedné ženě, s níž má čtyři syny. „Podívejte se mi na prst – nosím snubní prstýnek, což většina herců nedělá. Když hodně hrajete divadlo nebo natáčíte, musíte ho pořád odkládat, takže je tam větší pravděpodobnost, že ho ztratíte. Já se toho ale nebojím. Pro mě je to symbol slibu, který jsem dal. Kousek mé ženy, kterou si nosím všude s sebou. V manželství věřím.“



Na čem si nejvíc pochutnali naši slavní prvorepublikoví herci a herečky, kteří nás dodnes okouzlují v černobílých filmech? Kam chodili mlsat a uměli vůbec sami něco uvařit? Připravili jsme pro vás procházku za chutěmi a vůněmi napříč první republikou.



Vietnam, Thajsko i Japonsko mají tak úžasnou gastronomii, že si ji oblíbil celý svět. Většina surovin je už naštěstí k mání i u nás. Vyzkoušejte největší poklady asijské kuchyně sami uvařit!