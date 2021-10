Na naši schůzku přišla Eva s kočárkem, ve kterém spokojeně spala dvouměsíční Lotynka. A tak byl začátek rozhovoru o ní.

„Nesnažila jsem se na porod cíleně připravovat, nechtěla jsem mít přehnaná očekávání, ale samozřejmě jsem se neubránila občas si něco vygooglovat. Když si ale člověk informace dobře vyfiltruje, i diskuze na maminkovských serverech může být přínosem,“ popisuje Eva svoji přípravu na mateřství s tím, že před koncem těhotenství se jí podařilo uvolnit hlavu i tělo, cítila se fyzicky dobře a nechala vše úplně přirozeně plynout.

Poslední měsíc před narozením Loty byl tak ve znamení těšení. „Navíc mám dvě neteře a spousta mých blízkých přátel už děti má, proto jsem se základních úkonů, jako je přebalování a koupání, neobávala. Kromě toho je k nám naše holčička hodně vstřícná a trpělivá, takže už jsme si osvojili i nějaký systém.

Můj partner funguje velice dobře a já mám možnost se i dospat, být chvíli se sebou, odpočinout si nebo ze sebe udělat ‚člověka‘ a dát se trochu do pucu,“ usmívá se herečka pro přední český společenský Magazín Glanc.

Péče o miminko i o sebe

Když mluvíme o koupání, oceňuje Eva, že ji už sestřičky v porodnici nabádaly, aby toho na miminko, co se péče týká, aplikovala co nejméně. „Radily nám třeba, že na natření tělíčka úplně postačí kvalitní slunečnicový olej. Já se snažím obecně vyhnout nešetrné chemii a věřím, že jednoduchá péče o dětskou pokožku a celkově o děťátko je nejlepší.

U nás to vypadá třeba tak, že po koupeli v čisté vodě Lotynku namažu jen přírodním olejíčkem – vyzkoušený a oblíbený mám jantarový z novorozenecké řady od české značky Purity Vision. Zkouším i jiné značky, ale tenhle olej jsme vypotřebovali s chutí a jako první. Je perfektní. Navíc mám radost, že takhle můžu podpořit lokálního výrobce.“

A jak herečka pečuje o sebe? „Dekorativní kosmetiku v civilu nepoužívám, v práci toho bylo až až, takže běžně chodím nenalíčená. Ať si o tom myslí každý, co chce, mně to vyhovuje.“ Zato u pečující kosmetiky docela experimentuje, ale když už najde něco, co jí sedí, tak je „konzerva a zůstává u toho“.

Tak tomu bylo i u značky Omorfia. „Přivedla mě k ní blízká kolegyně a přítelkyně Nikol Kouklová, moje spolužačka z DAMU. Na její rady dám, nejen co se týče módy, ve které se Nikol vyzná, ale právě i v oblasti kosmetiky. Je to taková moje poradkyně,“ pochvaluje si Eva.

Čichová paměť

Parfémy má Eva moc ráda, i když nějakou dobu po porodu se jich vzdala: „Četla jsem článek, kde autorka tvrdila, že po narození miminka nesmí maminka používat parfém, protože ten potlačuje její přirozenou vůni a miminko se pak třeba nepřisaje. Trochu jsem se toho lekla a nějaký čas po porodu jsem to dodržovala, ale teď už to moc neřeším, dcera mě pozná, i když mám na sobě oblíbenou vůni,“ říká s úsměvem herečka.

S parfémy má ještě jednu zajímavou zkušenost: „Když jsem před lety odjela na tři měsíce do Asie, tak jsem říkala, že přece nebudu tak povrchní a nebudu s sebou tahat v obří krosně flakon s parfémem – přece to nepotřebuju, stačí mi deodorant!

Vydržela jsem to dva měsíce. Pak jsme z hor sjeli do města, kde byly už obchody, a já to nevydržela a parfém si koupila,“ vzpomíná Eva, která se nejčastěji vrací k parfému Prada Candy.

„Je hodně sladký, možná bych ho po třicítce už ani používat neměla, ale já na ty sladké vůně docela jsem. Občas je třeba si to trochu osladit. Mám ráda i Eternity od Calvina Kleina, to je taková svěží vůně, ideální na den.“

Sama na cestách

Pobyt v Asii s krosnou na zádech si Eva zopakovala ještě jednou – těsně před vypuknutím pandemie. „Vyrazila jsem tentokrát na tři týdny sama, vracela jsem se loni v únoru. Chtěla jsem si asi dokázat, že se neztratím a že nemusím být na nikom závislá, minimálně o dovolené.

Teď už je na mně závislé moje miminko, takže to se samozřejmě změnilo, ale tehdy bylo důležité si to prožít. Neměla jsem záměr být celou dobu úplně sama – kdybych potřebovala tento způsob ‚usebrání‘, to bych se spíš vypravila do Santiaga de Compostela, nebo šla na týden do tmy.

Já se ale nebránila navazování kontaktů, ostatně doteď jsem se čtyřmi lidmi, které jsem tam potkala, v kontaktu. Ta pestrost, mít známé a přátele v Austrálii, Americe, Izraeli nebo na Islandu, je skvělá a obohacující,“ říká herečka, která by v budoucnu ráda cestovala i se svou dcerkou.

„Táhne mě to na Balkán, uvidíme, co bude s Lotynkou možné. Uznávám určité rituály a režim, ale zároveň cítím, že je důležitý i prostor pro svobodné počínání. Ráda bych jí ukázala zahraničí, moře, chtěla bych, aby cítila, že má otevřené dveře dokořán a že může být světoobčanem,“ uzavírá.

Benefit pro nové předplatitele: e-kniha Zázračné Česko v PDF podobě (v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců)