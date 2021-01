Gabrielle Bonheur Chanel, jak zní celé její jméno, přichází na svět 19. srpna 1883 ve francouzském městě Saumur jako nemanželské dítě. Její rodiče matka Jeanne Devolle a otec podomní obchodník Albert Chanel se berou až o rok později.

V roce 1895 matka umírá a dvanáctiletá Gabrielle se ocitá se svými čtyřmi sourozenci v klášterním sirotčinci v Aubazine, kam je otec poslal. Se sestrou Julií se později přesune do klášterní školy Notre Dame v Moulins. Občas jezdí k tetě do Varennes-sur-Allier, kde se pod jejím vedením učí šít a plést. Postupně si získává pověst mimořádně schopné švadleny.

Coby dvacetiletá dívka si Gabrielle otevírá vlastní obchod. Po večerech si přivydělává zpěvem v nočních podnicích a těší se první mužské přízni. V repertoáru má i píseň „Ko Ko Ri Ko“, podle níž získává přezdívku Coco, která se rychle uchytí.

První úspěchy

Zlom v jejím životě přichází, když se v lázeňském městě Vichy (kde původně zamýšlela ohromit další pány svým „krákavým hlasem“) seznámí se synem z průmyslnické rodiny a chovatelem koní Étiennem Balsanem. Stávají se z nich milenci. V Balsanově zámku v Royallieu u Com- piègne se Coco oddává nicnedělání. Všechny uchvacuje svým jezdeckým uměním, přátelí se s dostihovými hvězdami a občas se vydá do Paříže. Tam jí záhy její milý zařídí byt a Coco začíná podnikat jako modistka.

V jejím počínání ji podporuje další osudový muž brit- ský diplomat a majitel dolů Arthur Capel, zvaný Boy. Jeho přičiněním otevírá v roce 1913 i další obchody s luxusními klobouky v přímořském letovisku Deauville, kde časem rozšíří sortiment o sportovní oblečení. O dva roky později se do Deauville uchylují aristokratky před postupující německou armádou a u Coco si obnovují svou ztracenou garderobu. V té době se stává finančně nezávislou.

Jejím cílem je zjednodušit módu, převést ji z vyšších tříd do ulic, aby si ji mohla dopřát každá žena. A tak navrhuje žerzejové košilové šaty bez korzetu převázané jen páskem v pase nebo bocích či proslulé šaty „malé černé“. Vrací do hry i úplet, který byl do té doby považován za materiál vhodný jen na výrobu prádla. Navíc vůbec poprvé obléká ženy do kalhot a námořnického trička. A zároveň přichází s módními doplňky kabelkami či bižuterií. „Abychom byli nenahraditelnými, musíme být odlišní,“ zní jeden z jejích výroků.

Poté, co v roce 1919 umírá Boy při automobilové nehodě, je Coco totálně zlomená. Rozhodně ale nezahálí a své podnikání rozšiřuje o vůně a kosmetiku. O dva roky později uvádí na trh proslulý parfém Chanel No. 5 z dílny francouzského chemika Ernesta Beauxe, potomka alchymistů na carském dvoře, který po revoluci v roce 1917 emigroval z Ruska.

Podle návrhářčina přání má parfém evokovat moderní styl dvacátých let a probouzet v dámách jejich ženskost. Později si jej oblíbí i herečka a sexsymbol Marilyn Monroe, jejíž slova „do postele chodím oblečená pouze do dvou kapek Chanel No. 5“ vstupují do dějin.

Lásky a hvězdy

Koncem třicátých let je Coco Chanel nejbohatší módní návrhářkou Francie. Ve svých podnicích zaměstnává čtyři tisíce lidí. Vrchol její kariéry přichází v roce 1954, kdy vytvoří snad nejznámější typ oděvu kostým „Chanel“ (krátké sako se zdobným lemem u krku a krátká sukně), který ráda nosí i Jacqueline Kennedyová. V časech své největší slávy Coco obléká mnohé filmové hvězdy, například Audrey Hepburnovou či Grace Kellyovou, navrhuje k tomu i divadelní a baletní kostýmy pro několik hollywoodských velkofilmů.

Obsáhlý je i výčet jejích milenců, kromě už zmíněných k nim patří ruský velkokníže Dmitrij Romanov. Bouřlivý vztah prožívá s ruským hudebním skladatelem Igorem Stravinským, pět let chodí s Hughem Grosvenorem, vévodou z Westminsteru a blízkým přítelem někdejšího premiéra Spojeného království Winstona Churchilla. Lásku hledá neustále, ale nikdy se necítí spokojená. V jednom ze svých slavných výroků pronáší: „Nebýt milovaná znamená cítit se odstrčená, ať je vám, kolik chce.“ Ale také: „Většina žen vybírá noční košili s větším rozmyslem než svého muže.“

Nakonec dožívá osamocena. Svobodomyslná a kurážná žena, jež se postavila nepřízni osudu, aby si vydobyla místo na slunci, umírá 10. ledna 1971 ve věku 88 let.