Vítovi Musílkovi nebylo ani patnáct, když do Česka přišel eBay. Vrozený podnikatelský duch školáka z Ústí ponoukl k tomu, že si přes něj začal objednávat sluchátka, která v přepočtu vyšla na dvacku. A pak je prodával spolužákům za stovku. Když dostal občanku a rodiče se ho ptali, kam chce na dovolenou, čekali Chorvatsko. Ale synek je překvapil. „Řekl jsem, že chci do Číny nakoupit spoustu sluchátek,“ směje se Vít. Od té doby až do maturity každou chvíli létal na přímé lince Praha-Peking a v přivýdělku ke kapesnému pokračoval.

Vít Musílek na zahraničním veletrhu s kolegou | Foto: se souhlasem Víta Musílka

Po maturitě šel do Pekingu na čas studovat. Když se vrátil, pracoval v česko-čínských vztazích a na východ dál pravidelně létal. Při tom se toužil seznámit s lidmi z malé, asi 400hlavé česko-slovenské komunity, která mezi středem Evropy a Čínou pendlovala také. „Hledal jsem aplikaci, která by mi ukázala spolucestující a propojila mě s nimi. Nic takového jsem nenašel. Tak jsem se to rozhodl vytvořit. Pak jsem si řekl, proč by něco takového nemohlo fungovat na celém světě,“ líčí Vít iniciační moment jeho start-upu.