Mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička informoval, že požár se podařilo uhasit před tím, než se rozšířil do ostatních bytů. „Evakuace obyvatel domu nebyla zapotřebí,“ doplnil Žemlička.

Hořící ořechy zapálily kotelnu. Požár uhasil sám majitel

Majitelka bytu společně se synem zachránili před ohněm kočku a psa. „Syn zvířata odvezl k veterináři,“ poznamenal mluvčí. Také majitelce domu a jejímu synovi se dostalo odborné péče – záchranáři je převezli na vyšetření do nemocnice. Co bylo příčinou požáru a jaká je výše způsobené škody, to nyní hasiči zjišťují.