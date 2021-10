Hasiči láhve ochlazovali vodou. Protože teplota pláště jedné z nich neklesala, vložili ji do ochlazovacího bazénku. Vyšlo najevo, že v této konkrétní láhvi je acetylén. Hasiči proto kolem bazénku vytvořili bezpečnostní pásmo. „Po uhašení požáru byly vnitřní prostory odvětrány přetlakovým ventilátorem. V budově nebyly nalezeny žádné osoby,“ doplnil Žemlička.

Aby se hasiči k ohni dostali, museli nejprve pomocí rozbrušovačky vyřezat otvor v kovových vratech. Do budovy pak vstoupili v dýchacích přístrojích a uvnitř nalezli čtyři tlakové láhve na plyn. „Láhve byly opálené, takže nebylo zřejmé, jaký plyn v nich je,“ poznamenal mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.