ELEKTROMONTÉŘI POŽADUJEME: Minimální vzdělání SOU obor elektro (silnoproud, slaboproud). Odbornou způsobilost v elektrotechnice zákon č. 250/2021 ve znění NV 194/2022 (dříve vyhláška 50/§6). Znalost čtení výkresové dokumentace. Zkušenosti s prací na obráběcích strojích nebo elektromontáži strojních celků - výhodou. Schopnost pracovat samostatně i v týmu, manuální zručnost, pečlivost. Ochotu cestovat. ŘP sk. B. NÁPLŇ PRÁCE: Co u nás budeš dělat: Protahovat el.kabely strojem a následně je zapojovat v el.rozvaděči. Testovat správnost zapojení stroje. Zajišťovat základní zprovoznění stroje i ve spolupráci s PLC technikem. Připojovat a odpojovat obráběcí stroje u zákazníků. Zajišťovat a odstraňovat závady u zákazníků + servis stroje. Pracovat ve 2-3 členném týmu. NABÍZÍME: Práce na 1 směnu v čistém pracovním prostředí. Zajímavé finanční ohodnocení + příplatky za elektromontáže u zákazníků. Roční odměnu. 25 dnů dovolené. Dotované stravné, příspěvek na dopravu, příspěvek na životní a penzijní připojištění aj. Možnost seberealizace , profesního růstu a cestování po celém světě. Práci ve stabilní společnosti a férový přístup. PRVNÍ KONTAKT: Telefonicky paní Dagmar Čechmánková v době od 7:30 do 16:00 hod., na čísle: 771 259 281 nebo emailem na adresu: dagmar.cechmankova@trimill.cz ov.e.5.9.

