„Byla mého otce, sám jsem do ní také chodil pomáhat. Potom se ale tátovi přihlásily nějaké zdravotní problémy, přemýšlel jsme proto nad jinou prací, ne tolik náročnou,“ říká páleničář a výrobce domácích povidel osmadvacetiletý Petr Daňa.

Mít vlastní pálenici, byl vysněný sen jeho otce. Bartoníkův dvůr funguje jako sociální podnik a kromě Petra Dani dává práci i dvěma invalidním důchodcům, kteří se dělí o jeden pracovní úvazek. Jedním je právě Petrův otec.

Zvěst o nové pálenici se rychle roznesla a o zákazníky není nouze.

„Využíváme klasický dvoukotlový systém, který se používal dříve. I když je náročnější na energii. Nechtěli jsme dnes běžně používanou kolonu, kdy se vše vypaluje najedenkrát. Při dvou kotlech dokážeme lépe ovlivnit chuť pálenky, měla by být lahodnější a ovocné aroma je skutečně cítit,“ popisuje svůj přístup k pálení Petr Daňa.

A jak celý proces funguje? Pomocí vývěvy se nejprve kvas nasaje přímo z beček do předehřívacího kotle, který využívá přebytkového tepla z chlazení.

„Je to výhodné především v chladných dnech, kdy kvas nemá nula stupňů, jako venku, ale je předehřátý třeba na dvacet stupňů. To nám zkracuje čas přepalování samotného,“ vysvětluje mladý páleničář.

Po předehřátí putuje kvas do prvního velkého kotle o objemu 300 litrů. Z něj se prvotní destilát – takzvaný lajtr – přepouští potrubím do menšího stopadesátilitrového přepalovacího kotle, odkud už přes lihové měřidlo odchází čirá slivovice. Ještě předtím je však třeba menší vzorek odpustit do odkapu pro celní správu. Výpalky se shromažďují v objemné čtrnáctikubíkové nádrži zabetonované na dvoře před pálenicí.

Ratibořská pálenice Bartoníkův dvůr, jejíž jméno odkazuje na pradědečka současného majitele, je velmi moderní. Topí se elektřinou, takřka celý proces destilace je plně automatizovaný a hlídaný čidly a počítačem.

„Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, počítač na něj alarmem upozorní. Jen lihoměry musí samozřejmě hlídat obsluha,“ podotýká Petr Daňa.

Zařízení je vyrobené na míru ve firmě Kovoděl Janča v Uherském Brodě. Montáž zabrala sedmičlennému týmu dva dny. Poté nastoupili celníci, kteří veškeré šroubení a spoje opatřili plombami. Celkem je jich v pálenici osmdesát sedm.

Technologie přišla na 1,8 milionu korun, rekonstrukce někdejší truhlářské dílny a nutné stavební úpravy ukously dalších zhruba 600 tisíc.

„Na zařízení jsme dostali evropskou dotaci cílenou na sociální podnikání. Podařilo se ji získat prostřednictvím Místní akční skupiny Střední Vsetínsko. Podmínkou dotace byl právě vznik jednoho celého úvazku,“ říká Petr Daňa.

Chutná slivovice ale není tím jediným, co chtějí v Bartoníkově dvoře do budoucna nabízet. Rozjíždí se také výroba švestkových a hruškových povidel či švestkového čatní – slané pikantní omáčky výborné například ke grilovanému masu, paštikám, sýrům i zelenině.

„Na povidla máme také svůj kotel a také pasírovačku. Do budoucna chceme založit i vlastní sad, abychom si zajistili dostatek ovoce,“ prozrazuje Petr Daňa.