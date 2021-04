Pane řediteli, jak jste přečkali nouzový stav?

Byl to těžký rok a není divu, že to mnoho podniků „položilo“. My máme naštěstí v zádech zázemí silné společnosti HP TRONIC, která vlastní síť elektro prodejen Datart a ETA. Díky tomu jsme nejen nemuseli propustit nikoho ze 180 lidí, ale naopak nyní hledáme nové kolegy.

Které profese konkrétně?

Především rozšiřujeme týmy našich wellness hotelů Lanterna a Horal, u Lanterny navíc budujeme venkovní terasu a čeká nás rozšíření gastro služeb. Hledáme kuchaře, kuchařky, číšníky, servírky, šéfa obsluhy, pomocnou sílu do kuchyně, ale například i pekařky, pekaře, cukrářky a cukráře pro naši pekárnu frgálů, cukroví a pečiva.

Co zaměstnancům nabízíte?

Vedle stabilní mzdy vždy řádně a včas na účtu je to řada benefitů, které v našem gastro oboru nejsou běžné, třeba personální ubytování, zaměstnanecké slevy až 40% v Datartu, výhodné tarify pro mobily, elektřinu a plyn do domácnosti, příspěvek na penzijní připojištění či možnost využívat k odpočinku Wellness Horal.

Je známo, že mnoho lidí z gastronomie již rezignovalo a našlo si nové uplatnění mimo obor.. Co na to říkáte?

Vím o této situaci, rozumím pocitu nejistoty. Těm, kteří přece jen nechtějí rezignovat na své zkušenosti, bych ale chtěl vzkázat, že u nás o jistoty a stabilitu nemusí mít obavy. Mohou dál dělat práci, která je baví a naplňuje. Uvítáme ale i zájemce s méně zkušenostmi. Podstatné je nadšení a ochota pracovat. Vše ostatní naučíme. Více o pracovních nabídkách.